Arctic annonce le ventilateur blanc P12 PWM PST A-RGB 0dB.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants PC à faible niveau sonore, lance aujourd'hui le ventilateur de boîtier blanc P12 PWM PST A-RGB 0 dB. Compte tenu de la demande constante de produits de refroidissement blancs, le spécialiste du refroidissement ajoute à sa gamme ce ventilateur semi-passif de 120 mm doté de LED à adressage numérique et aux performances et à l'apparence impressionnantes.







Comme l'indique le "0 dB" supplémentaire, le P12 PWM PST A-RGB s'arrête automatiquement via le PWM à faible charge du processeur. Cela permet un fonctionnement silencieux en veille et garantit en même temps des performances maximales en cas de besoin - par exemple pour les jeux, le montage vidéo ou l'exécution de logiciels graphiques. En fonctionnement maximal, le ventilateur atteint 2000 tr/min, mais reste agréablement silencieux à 0,3 sone même à pleine vitesse grâce au roulement hydrodynamique et à ses surfaces de contact caoutchoutées réduisant les vibrations.







Les répartiteurs en Y sur le ventilateur et les connecteurs A-RGB facilitent le montage ultérieur de ventilateurs supplémentaires. Comme tous les ventilateurs ARCTIC de la série P, le P12 PWM PST A-RGB 0 dB est optimisé pour une pression statique élevée et la période de garantie est de six ans. Le P12 PWM PST A-RGB 0 dB White est également disponible en pack de trois.



Disponibilité et Prix



Le P12 PWM PST A-RGB 0dB White est maintenant disponible dans la boutique en ligne ARCTIC et dans les magasins à partir d'un prix de 15.99 euros.



