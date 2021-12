Cougar lance la ligne Polar d'alimentation à haute puissance.



Cougar a présenté aujourd'hui la ligne Polar d'alimentations haute puissance. Ceux-ci se caractérisent par leur boîtier blanc mat avec un ton d'aluminium brossé qui constitue l'entrée du ventilateur. La gamme est disponible en deux modèles : 1050 W et 1200 W, tous deux équipés du même jeu de câbles entièrement modulaires. Les connecteurs comprennent un ATX 24 broches, deux EPS 8 broches, huit PCIe power 6+2 broches, neuf SATA power et trois Molex 4 broches.



















Sous le capot, la Cougar Polar est doté d'un rail unique +12 V avec une efficacité 80 Plus Platinum, d'un condensateur 100% japonais, d'une commutation CC-CC, d'un PFC actif et des protections électriques les plus courantes. Un ventilateur à paliers hydrodynamiques de 135 mm maintient l'unité au frais avec un fonctionnement à 0 dBA (sans ventilateur) jusqu'à 40 % de charge (soit 480 W pour le modèle 1200 W, et 420 W pour le modèle 1050 W).



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP