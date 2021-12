Thrustmaster s'associe à Boeing pour lancer de nouveaux périphériques TCA.



Après avoir dévoilé son nouveau concept à la communauté lors de la Flight Sim Expo 2021 (FSE) à San Diego le 25 septembre, Thrustmaster lève le rideau et fournit plus de détails sur sa nouvelle ligne de produits sous licence officielle de Boeing et Xbox. Après une première collaboration très réussie avec la légendaire entreprise aérospatiale américaine, avec le lancement de l'innovant HOTAS Add-On Grip F/A-18C Hornet, Thrustmaster met le paquet sur ce partenariat de stars en lançant sa gamme TCA Boeing Edition.



Avec l'arrivée de trois nouveaux produits sous licence Boeing pour Xbox et PC, Thrustmaster - le premier fabricant mondial d'accessoires de simulation de vol - est fier de proposer désormais deux lignes de produits sous licence différentes, mais totalement complémentaires, dédiées à l'aviation civile. Nouveau produit phare de Thrustmaster, la gamme TCA Boeing Edition présente des technologies uniques, exclusives et propriétaires intégrées dans un but précis : permettre aux utilisateurs de reproduire les commandes, la cinématique de vol et les sensations éprouvées par les véritables pilotes de Boeing aux commandes d'un Dreamliner, et ce, depuis le confort de leur bureau ou de leur table préférée. Ce monde de l'aviation civile, jusqu'alors inaccessible et pourtant porteur de grandes ambitions, est désormais à la portée de toute la communauté des simulateurs de vol.



TCA Yoke Édition Boeing











Basé sur la célèbre gamme Dreamliner de l'entreprise d'aviation civile Boeing, le tout premier système de manette de Thrustmaster représente une avancée véritablement révolutionnaire qui change complètement la donne pour les novices et les experts en simulation de vol. Le TCA Yoke Boeing Edition est un contrôleur de vol légendaire, très réaliste et incroyablement polyvalent.



Construit autour de l'idée de rendre possible une toute nouvelle expérience de simulation de vol pour les utilisateurs, le défi majeur dans la conception de ce produit était de pouvoir reproduire les sensations de l'utilisation d'une manette pendulaire Boeing montée au sol pour les simulateurs utilisant leur équipement sur un bureau ou une table.



Révolutionnant le fonctionnement du matériel de simulation de vol, le TCA Yoke Boeing Edition a trouvé un moyen unique de reproduire les mouvements cinématiques pendulaires associés aux authentiques commandes de vol Boeing. Le design de la TCA Yoke Boeing Edition, monté au sol et suspendu, validé par des pilotes réels, reflète les différents détails et caractéristiques iconiques des yokes Boeing réels afin d'offrir aux simulateurs une sensation aussi proche que possible de l'expérience réelle du Dreamliner - sans aucun sacrifice en termes de performance ou de réalisme lors du pilotage d'avions plus modestes.



Voici un aperçu de certains des points clés et des caractéristiques techniques intégrés dans le TCA Yoke Boeing Edition :



- Un partenariat historique et unique avec Boeing (produit sous licence officielle),

- Réplique ergonomique à l'échelle 1:1 inspirée du yoke du Boeing 787,

- Système pendulaire unique reproduisant la sensation pendulaire du vrai joug de Boeing,

- Amplitude et axe de mouvement cinématique réalistes,

- Sensation réaliste d'un manche pendulaire monté au sol, reproduit sur un bureau ou une table,

- Système de montage intégré et amovible,

- Force linéaire et mouvements fluides avec une amplitude de déplacement de 8,3 pouces/21 cm sur l'axe de tangage, grâce à 4 ressorts réglables,

- Structure interne 100 % métallique pour plus d'authenticité, de robustesse et de durabilité,

- Conception polyvalente permettant une utilisation intuitive dans tous les types d'aviation civile,

- 2 axes intégrés pour le contrôle de la poussée (ou une autre fonction mappée par l'utilisateur),

- Plus de 18 boutons d'action, avec un commutateur à chapeau à 8 voies "point de vue" et un mini-manchette de commande pour un large éventail d'options de cartographie,

- Technologie magnétique exclusive (H.E.A.R.T) pour une précision chirurgicale (résolution de 16 bits sur les axes principaux),

- Fonction de contrôle du train d'atterrissage incluse,

- Système de fixation, boutons officiels Xbox et port audio inclus,

- Support pour tablette ou smartphone permettant d'étendre facilement l'affichage/les fonctionnalités (vendu séparément).



TCA Quadrant Édition Boeing











Bien plus qu'un accessoire du TCA Yoke Boeing Edition, le TCA Quadrant Boeing Edition joue son propre rôle important dans cette toute nouvelle expérience de simulation de vol.



Développé comme une réplique ergonomique du légendaire Boeing throttle quadrant, le TCA Quadrant Boeing Edition incorpore toutes les caractéristiques emblématiques nécessaires au bon pilotage des avions de ligne, ainsi que des avions privés plus modestes.



TCA Quadrant Boeing Edition est le premier quadrant de commande des gaz à offrir un système de pilotage automatique complet et fonctionnel avec trois paramètres différents, inspirés et approuvés par Boeing :



- Gestion de l'altitude,

- Gestion de la vitesse de l'air,

- Gestion du cap.



Avec 3 axes et 17 boutons d'action plus un encodeur pour des possibilités de cartographie très étendues, tant au sol que dans les airs, le TCA Quadrant Boeing Edition se distingue par son toucher unique à résistance progressive - comme sur les vrais avions de ligne Boeing.



Très polyvalent, le quadrant des gaz comporte 4 leviers entièrement interchangeables, permettant d'utiliser, selon les circonstances, les aérofreins, les volets ou les leviers de poussée de l'avion. Le TCA Quadrant Boeing Edition offre également aux utilisateurs la possibilité de coupler 2 unités et de passer à un tout autre niveau de pilotage : le vol sur 6 axes.



Comme son homologue sous licence Boeing, le TCA Quadrant Boeing Édition :



- Il est doté de la technologie magnétique H.E.A.R.T. exclusive pour une précision chirurgicale (résolution de 16 bits sur les axes principaux).

- Permet aux simulateurs d'utiliser le dispositif en conjonction avec le Thrustmaster Pendular Rudder (TPR) ou le Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals (TFRP) sur Xbox et PC.



Disponibilité et Prix



Informations commerciales concernant les produits de TCA Boeing Édition



Dates de précommande :



- TCA Yoke Pack Boeing Edition - 9 novembre 2021 - Monde entier,

- TCA Quadrant Boeing Edition - 9 novembre 2021 - Monde entier,

- TCA Yoke Edition Boeing - 10 février 2022 - Monde entier.



Dates de disponibilité commerciale :



- TCA Yoke Pack Boeing Edition - 23 décembre 2021 - Monde entier,

- TCA Quadrant Boeing Edition - 23 décembre 2021 - Monde entier,

- TCA Yoke Boeing Edition - 10 mars 2022 - Monde entier.



Prix de détail suggéré :



- TCA Yoke Pack Boeing Édition - 499.99 euros,

- TCA Yoke Édition Boeing - 399.99 euros,

- TCA Quadrant Boeing Édition - 149.99 euros (en anglais).



