Les coûts des cartes mères Intel Z690 expliqués.



Le coût des cartes mères Z690 a fait l'objet de nombreux discours. Nous avons donc décidé de nous renseigner pour savoir ce qui a changé par rapport à la génération précédente de cartes mères Intel. Il y a évidemment plusieurs facteurs qui se sont réunis pour créer une sorte de tempête parfaite, car la réponse simple est que toutes les parties combinées ont abouti à des cartes mères plus chères, mais il y a quelques composants clés qui sont des facteurs contributifs majeurs.



Beaucoup de spéculations ont porté sur le coût du PCB lui-même et, bien qu'il soit exact que le PCB soit un facteur contributif, nous parlons d'un surcoût de quelques dollars, non seulement pour les matériaux de qualité supérieure du PCB lui-même, mais aussi du fait que les cartes avec mémoire DDR5 sont plus coûteuses à produire, car il faut apporter plus de soin à la conception globale. Cependant, la grande surprise pour nous est que la pièce unique qui a fait augmenter le coût le plus est le socket CPU physique LGA-17xx et le mécanisme de rétention, qui est apparemment environ quatre fois plus cher que le socket LGA-12xx.







Bien que nous ne disposions pas d'un coût précis pour l'un ou l'autre des socles, un socle LGA-115x coûte environ 5 dollars US dans des volumes relativement faibles et comme les fabricants de cartes mères achètent des volumes beaucoup plus importants de socles, ils sont susceptibles de payer moins par unité. Malgré cela, il semble que les sockets LGA-17xx devraient coûter entre 10 et 15 dollars, même en grandes quantités. Cela fait du socket du processeur le deuxième composant le plus cher sur la plupart des cartes mères Z690 après le chipset, dont le prix catalogue est de 51 dollars, soit 1 dollar de plus que le chipset Z590.



Un autre facteur contributif est la conception de l'alimentation, car Intel est passé de l'IMVP8 à l'IMVP9.1, ce qui a entraîné le passage des modules DrMOS (Driver MosFet) aux modules SPS (Smart Power Stage). Ce changement de conception a conduit à l'utilisation non seulement de conceptions d'alimentation plus coûteuses, mais ces pièces sont également en quantité limitée, ce qui signifie que chaque phase d'alimentation est environ deux fois plus chère sur une carte mère Z690 par rapport à une carte mère Z590.



D'un point de vue positif, ils devraient être plus efficaces et avoir des températures plus basses qu'une conception de type DrMOS et les prix sont susceptibles de baisser avec le temps. Cependant, comme nous voyons des cartes avec plus d'étages de puissance que par le passé, c'est, pour autant que nous puissions le dire, le deuxième changement de conception le plus coûteux des cartes mères Z690. Il n'est pas non plus possible d'utiliser un design d'alimentation IMVP8 pour une carte mère Z690, il n'y a donc aucun moyen de faire des économies ici, si ce n'est d'utiliser moins de phases d'alimentation.



Sur les cartes mères haut de gamme qui possèdent deux emplacements PCIe 5.0, un réducteur PCIe 5.0 est également nécessaire. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de trouver le prix des rétracteurs PCIe 5.0, mais un rétracteur PCIe 4.0 à huit voies coûte environ 45 $US pour des quantités assez faibles, donc on peut estimer que les fabricants de cartes mères paient jusqu'à 20-30 $US chacun pour les acheter en plus grandes quantités. Cependant, ce n'est pas un problème pour la plupart des cartes mères Z690, car il n'est pas nécessaire pour un seul emplacement PCIe 5.0.



En ce qui concerne les connecteurs physiques PCIe 5.0 SMT, la différence de coût est de 10 à 20 %, soit quelques centimes par connecteur, dans les quantités achetées par les fabricants de cartes mères. Les fabricants de cartes doivent disposer du bon type de machines SMD/SMT et de machines de placement pour pouvoir monter les emplacements SMT PCIe 5.0, car les anciens emplacements à trous traversants étaient ajoutés à la main dans les usines de cartes mères. Il est donc probable qu'une partie des coûts d'investissement dans de nouvelles machines se répercute sur le coût de chaque carte mère, jusqu'à ce que les machines soient amorties.



Rien de ce qui précède ne tient compte de la situation actuelle dans le monde, où il y a une pénurie ou une hausse des prix de presque toutes les pièces imaginables qui entrent dans la fabrication d'une carte mère. Cela va du coût de l'aluminium aux résistances et aux condensateurs. Il convient de noter que la plupart des fabricants de cartes mères avaient l'habitude de passer leurs commandes de composants trois à quatre mois avant la production, ce qui n'est plus possible lorsque de nombreux composants, sinon la plupart, ont un délai de livraison de 52 semaines.



Ils ont donc dû modifier en profondeur la manière dont ils passent leurs commandes, ce qui devrait entraîner une nouvelle hausse des coûts. Nous entendons également des rumeurs d'augmentations de prix potentielles au début de l'année prochaine pour certaines pièces, donc si vous n'avez pas encore acheté la carte mère que vous souhaitiez, c'est peut-être le bon moment pour le faire.



