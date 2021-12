GIGABYTE lance ses cartes graphiques GeForce RTX 2060 12GB.

GIGABYTE lance ses cartes graphiques GeForce RTX 2060 12 Go.



GIGABYTE a rejoint le groupe des GeForce RTX 2060 12 Go avec deux modèles de cartes graphiques personnalisées, la RTX 2060 D6 12G et la RTX 2060 WindForce OC 12G. NVIDIA a officiellement sorti la RTX 2060 12G le 7 décembre. Il ne s'agit pas seulement d'une RTX 2060 avec deux fois plus de mémoire (12 Go contre 6 Go), mais aussi d'une augmentation du nombre de cœurs CUDA, qui passe de 1 920 à 2 176. Ce qui distingue la RTX 2060 12 Go de la RTX 2060 SUPER, c'est que le bus mémoire est toujours d'une largeur de 192 bits, contre 256 bits sur cette dernière.



















La GIGABYTE RTX 2060 12 Go D6 dispose d'une solution de refroidissement WindForce 2X plus compacte (22,4 cm de long) qui utilise une paire de ventilateurs de 90 mm. Ce SKU s'en tient aux vitesses d'horloge de référence de NVIDIA de 1650 MHz boost. La RTX 2060 12 Go WindForce OC, d'autre part, présente une carte plus grande de 26,5 cm de long, avec des ventilateurs de 100 mm et un dissipateur plus lourd. Cette carte est équipée d'un léger overclock d'usine, faisant tourner le GPU à 1680 MHz. Les deux cartes sont alimentées par un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP