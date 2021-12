Quel est le mot de passe le plus fréquemment utilisé dans le monde en 2021 ?

Combien de mots de passe possédez-vous ?

Un, deux, trois, ou plus encore ?

Pour ma part, une bonne trentaine, et vous ?

Sachez que bon nombre d'utilisateurs n'utilisent en général qu'un, deux ou au plus trois mots de passe, et pas n'importe lesquels, car trop souvent ils sont trop faciles et peut être crackés par presque n'importe qui !

Alors bien entendu, un mot de passe à retenir, c'est facile, deux, on peut se tromper assez facilement avec le premier, trois, on commence à se prendre parfois la tête, quatre, aie, bobo tête, cinq, aie, il faut arriver jusque là ?

Et pourtant oui, il faudrait avoir un mot de passe différent pour chaque site, pour chaque connexion, mais qui veut réellement se prendre la tête avec ceci ? Et c'est souvent même sans compter qu'il faut parfois au moins trois ou quatre caractères de types différents dans chaque mot de passe, par exemple au minimum une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial, et c'est sans compter du nombre minimum de caractères imposé dans cette suite !

Bien entendu, il y a encore et trop souvent de nombreuses personnes qui ne veulent pas s'affranchir de ce type de contraintes. Alors que rédigent-elles comme mots de passe ?

Voici les plus courants, tous pays confondus, et il suffit généralement à une machine bien configurée, que quelques secondes, voire quelques minutes, ou tout au plus trois heures pour découvrir le bon mot de passe et pénétrer dans les entrailles du compte de la personne visée ! C'est NordPass, gestionnaire de mots de passe pour les entreprises et les particuliers, qui a fait cette étude, et nous remonte ses données :

Donc, le grand gagnant des mots de passe en 2021 (pareil qu'en 2020) : 123456. Il revient plus de 103 millions de fois. Le deuxième, 123456789, revient tout de même "seulement" 46 millions de fois au compteur. En France, le mot de passe 123456 est le plus utilisé, mais également dans 43 des 50 pays visés par l'étude. Quant à l'Inde et le Japon, c'est le mot password qui revient le plus souvent, et pour l'Indonésie, l'Espagne, la Thaïlande et le Portugal c'est le 12345 alors que l'Ukraine favorise le qwerty.

Toujours la même étude permet de définir le temps passé pour que ces mots de passe soient déchiffrables, à savoir en moins d'une seconde, comme 84,5% des 200 premiers mots de passe utilisés dans le monde, contre seulement 40,5% en France.

Le podium des mots de passe les plus utilisés dans le monde est complété par 12345, et en France, c'est azerty qui vient derrière 123456 et 123456789.

Et le 000000 n'est pas moins sûr, puisqu'il arrive tout de même à la douzième place des mots de passe les plus utilisés dans le monde, et parmi les 200 premiers mots de passe relevés, myspace est 54ème, 1g2w3e4r 103ème, gwerty123 104ème, et michelle 123ème. Il leur a fallu 3 heures de tentatives pour chacun d'entre eux.

Alors, garderez-vous alors encore votre mot de passe ou êtes vous enfin convaincus d'en changer ?