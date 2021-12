Un correctif pour Samsung Magician 7 et le SSD 980 PRO with Heatsink.







D'après nos informations, une nouvelle version de la boîte à outils Magician 7.0 pour les SSD Samsung est en cours de développement et devrait bientôt voir le jour. Plusieurs améliorations seront sans doute au programme de cette mise à jour, mais nous pouvons déjà vous dire qu'elle contiendra notamment un correctif pour le problème de détection du SSD 980 PRO with Heatsink.







D'après plusieurs utilisateurs, ce SSD n'est en effet pas totalement supporté par le logiciel Magician et de nombreuses informations sont manquantes sur le tableau de bord comme l'état de santé, la température, les débits en lecture/écriture mesurés par le benchmark... A la place, seule la mention N/A (Not Applicable) est affichée.



Mais ce n'est pas tout puisque outre ces informations utiles au sujet du lecteur, quasiment toutes les autres fonctionnalités de Magician sont indisponibles avec le 980 PRO with Heatsink comme Diagnostic Scan, Performance Optimization, Over Provisioning, Secure Erase, PSID Revert ou encore Encrypted Drive. Tous ces onglets indiquent simplement que ce SSD ne supporte pas ces différentes fonctionnalités ce qui n'est bien sûr pas normal.



La mise à jour du firmware parfois indisponible



Par ailleurs, de nombreux utilisateurs rencontrent également ces jours-ci un autre problème avec le logiciel Magician. Comme vous le savez si vous lisez régulièrement l'actualité TLD, plusieurs SSD Samsung ont bénéficié récemment d'un nouveau firmware. C'est le cas du 980 PRO with Heatsink et du 980 PRO original dénué de dissipateur thermique. On peut aussi citer le 970 EVO Plus ou encore le 870 EVO.



Le logiciel Magician affiche bien une notification dans Windows pour avertir l'utilisateur qu'un nouveau micrologiciel est disponible pour son SSD, mais lorsque l'utilisateur se rend sur la page Update de Magician, il est indiqué que le SSD est déjà à jour avec la dernière version disponible ce qui n'est pas le cas.



Certaines personnes ont émis l'hypothèse que ce problème était lié à Windows 11 vu que ce dernier n'est toujours pas officiellement supporté par Magician mais il s'avère que le problème se produit également sous Windows 10 21H1.



Samsung a confirmé l'existence de ce problème de mise à jour qui n'est parfois pas possible chez certaines personnes. Il n'est pas précisé si c'est juste un dysfonctionnement sur les serveurs du constructeur ou un bug dans Magician qui pourrait aussi être corrigé dans la prochaine version. À suivre...



En attendant, si vous souhaitez absolument mettre à jour votre SSD, nous vous recommandons d'utiliser les images ISO proposées par Samsung qui s'utilisent avec une clé USB bootable.



Téléchargement



- Firmware SVT02B6Q pour les SSD Samsung 870 EVO (image ISO) : Cliquez ICI,

- Firmware 4B2QEXM7 pour les SSD Samsung 970 EVO Plus (image ISO) : Cliquez ICI,

- Firmware 4B2QGXA7 pour les SSD Samsung 980 PRO (image ISO) : Cliquez ICI,

- Application Samsung Magician 7.0.0.510 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI,

- Application Samsung Data Migration 4.0.0.17 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI,

- Logiciels de création de clé USB bootable : Cliquez ICI.



