Lancement des boîtiers mi-tour InWin Nebula N515 et InWin 515 avec support E-ATX.



InWin présente les boîtiers mi-tour Nebula N515 et 515 avec support de carte mère E-ATX pour les configurations de jeu haute performance. La nouvelle série Nebula présente un panneau frontal de style miroir de l'infini avec des étoiles brillantes et chatoyantes inspirées des nébuleuses interstellaires. Les boîtiers Nebula N515 et 515 utilisent des panneaux en acier SECC de 1,2 mm d'épaisseur pour une excellente rigidité structurelle afin de supporter les composants hautes performances.











L'InWin Nebula N515 et l'InWin 515 ont une structure et une disposition identiques, à l'exception du Nebula Panel du châssis de jeu Nebula N515, qui attire l'attention. En revanche, l'InWin 515 présente un logo InWin éclairé en ARGB à la place du Nebula Panel. Les deux boîtiers sont équipés des ventilateurs de la série InWin Luna AL120 qui sont dotés d'un éclairage ARGB. Les deux boîtiers offrent également un support de refroidissement étendu avec un espace de montage pour jusqu'à neuf ventilateurs de 120 mm et jusqu'à quatre radiateurs de refroidissement liquide - 120 mm, 240 mm et 2x 360 mm. Les boîtiers sont également livrés avec le contrôleur ARGB One-Click qui propose plusieurs effets lumineux. Enfin, les éléments ARGB peuvent être synchronisés avec la carte mère via le connecteur ARGB 5V à 3 broches.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques de InWin Nebula N515 et InWin 515 :



- Bouton de retrait rapide du panneau latéral,

- Panneau latéral magnétique,

- Support polyvalent anti-affaissement du GPU,

- Support de refroidissement hautement extensible,

- Support USB 3.2 Gen2x2 Type-C haut débit,

- Ventilateurs InWin Luna AL120 ARGB.



InWin n'a pas révélé les prix des deux boîtiers à l'heure où nous écrivons ces lignes.



Pour en savoir plus, veuillez visiter les liens ci-dessous :



- InWin Nebula N515 : Cliquez ICI,

- InWin 515 : Cliquez ICI.



VORTEZ