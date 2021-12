Gigabyte B660 Gaming X DDR4 : Des images en fuite !



Après la fuite des spécifications des chipsets B660, H610 et H670, les premières images d'une carte mère équipée du premier de ces chipsets, la Gigabyte B660 Gaming X DDR4, ont émergé.















La prise en charge de la mémoire DDR4 sera assurée par la carte mère B660 Gaming X DDR4, ce qui réduira le coût de la mise à niveau vers la nouvelle plateforme en évitant l'achat de la mémoire DDR5 coûteuse qui est actuellement utilisée dans d'autres cartes mères.



En termes de CPU, nous pouvons voir qu'il a un VRM à 10 phases, ce qui est plus que suffisant pour le i5-11600K ou tout autre processeur "No-K" avec une consommation d'énergie plus faible, ainsi qu'un port PCI-E x16 qui est peut-être 5.0, deux ports PCI-E x8 qui sont peut-être 4.0, et trois ports M.2 qui sont peut-être tous PCI-E 4.0, ou même l'un d'eux peut devenir PCI-E 3.0.



Pour l'entrée/sortie, le B660 Gaming X DDR4 disposera de quatre ports USB 3.0, de trois ports USB 3.2 conventionnels et d'un port USB supplémentaire pour le BIOS Flashback, en plus des sorties vidéo DisplayPort et HDMI, d'un port Ethernet 2,5 Gb/s et de toutes les sorties audio standard.



Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'annonce officielle concernant les cartes mères B660, qui devraient arriver fin janvier aux côtés des cartes mères H610 et H670 et des processeurs Alder Lake "No-K", il est donc trop tôt pour dire quand elles seront commercialisées.



