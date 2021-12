MSI présente la carte graphique GeForce RTX 2060 12GB Ventus.

MSI présente la carte graphique GeForce RTX 2060 12 Go Ventus.



MSI a présenté ses deux premières cartes graphiques sur la GeForce RTX 2060 12 Go. La nouvelle UGS RTX 2060 12 Go a été officiellement lancée le 7 décembre et les paires comportent 2 176 cœurs CUDA (contre 1 920 sur la RTX 2060 originale). Elle utilise 12 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 192 bits de large, ce qui la différencie de la RTX 2060 SUPER. MSI l'associe à la dernière itération de la solution de refroidissement à double ventilateur Ventus 2X de la société.















Le RTX 2060 12 Go Ventus s'en tient aux vitesses d'horloge de référence de NVIDIA de 1650 MHz boost ; tandis que le Ventus OC overclocké en usine fait tourner le GPU à 1710 MHz boost. La mémoire est inchangée sur les deux cartes à 14 Gbps. Nous n'avons pas de prix à portée de main pour la RTX 2060 12 Go, puisque NVIDIA n'a pas publié de SEP.



Nous avons vu ces cartes partir aux alentours de 550 Dollars.



TECHPOWERUP