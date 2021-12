SCUF Gaming dévoile SCUF Reflex.



SCUF Gaming, créateur de la catégorie des manettes gaming hautes performances (NASDAQ:CRSR), a présenté aujourd’hui les manettes SCUF Reflex et Reflex Pro, ainsi qu’un modèle FPS inaugural, la Reflex FPS. Les trois modèles Reflex sont spécialement conçus pour PlayStation 5 (PS5).







La manette SCUF Reflex regroupe l’ensemble des caractéristiques révolutionnaires symbolisant l’excellence de SCUF, offrant une expérience gaming accrue spécifiquement créée pour les joueurs PS5. Les modèles Reflex, Reflex Pro et Reflex FPS intègrent le système breveté de commande par palette, qui a contribué à faire des manettes SCUF le premier choix des joueurs professionnels du monde entier - avec un design repensé pour améliorer les performances des joueurs PlayStation.



« Les fans de PlayStation font partie intégrante de l’histoire de SCUF », a déclaré Diego Nunez, Vice-président du Marketing gaming chez CORSAIR. « Ils veulent des manettes rapides, durables, confortables et adaptables, et le modèle SCUF Reflex leur offre tous ces avantages. Notre équipe a passé des mois à perfectionner sa conception pour créer la manette PS5 optimale. Nous sommes fiers d’avoir conçu une manette digne de la communauté PS5, qui offre des performances de pointe sur la dernière génération de consoles. »







Les trois modèles Reflex intègrent quatre palettes de commande arrière programmables directement sur la manette, pouvant être activées d’une simple pression sur un bouton. Les profils de palette permettent d’ajuster facilement les paramètres de la manette et de les enregistrer pour différents jeux. Plus besoin de mettre le jeu en pause, d’utiliser un outil de remappage ou encore une application. Les manettes Reflex et Reflex Pro sont dotées de gâchettes basses adaptatives DualSense, offrant aux joueurs un gameplay PlayStation 5 immersif, en complément des commandes SCUF optimisées.



Pour les fans de jeux de tir subjectif tels que Call of Duty ou Destiny, le modèle Reflex FPS offre une adhérence hautes performances, ainsi que des gâchettes hautes et basses instantanées - éliminant le temps d’appui afin d’offrir un mouvement d’une simple pression (similaire à un clic de souris) pour une réactivité optimale, idéale pour les jeux de tir rapide. La Reflex FPS est également dépourvue de moteurs à retour de force et de gâchettes basses adaptatives, ce qui en fait une manette légère tout en éliminant les vibrations indésirables en cours de partie, afin de viser juste à tout moment.







La Reflex sera initialement commercialisé en noir, et d’autres coloris seront disponibles dans les semaines et mois suivants. Les versions à venir de la manette offriront un niveau de personnalisation encore plus poussé, avec un large éventail de coques, de variations de joystick et de couleurs de finition pour harmoniser votre installation ou refléter votre style personnel.



Les caractéristiques des manettes SCUF Reflex, Reflex Pro et Reflex FPS comprennent notamment les suivantes :



● Quatre palettes arrière, remappables, pouvant être configurées pour 12 fonctions,

● Touche de profil permettant d’enregistrer trois configurations de remappage pour différents jeux,

● Gâchettes adaptatives, issues de la manette PS5 DualSense, modifiant la force et la tension pour améliorer l’immersion dans le jeu (Reflex et Reflex Pro uniquement),

● Adhérence hautes performances pour un confort et une endurance sans compromis (Reflex Pro et Reflex FPS uniquement),

● Les gâchettes hautes et basses instantanées réduisent la distance d’appui pour des activations plus rapides (Reflex FPS uniquement),

● Connectivité sans fil pour jouer confortablement à distance,

● Joystick offrant un design et un matériau améliorés pour une adhérence et une résistance optimales,

● Options de joystick interchangeables, notamment long, court, convexe et concave, pour un ajustement idéal,

● Coque amovible pour changer facilement de couleur et de joystick,

● Joints anti-friction pour un mouvement plus fluide et précis du joystick,

● Mettez votre casque en sourdine d’une simple pression sur un bouton,

● Batterie intégrée, rechargeable via un port USB Type-C.



Prix et disponibilité



Compatible PS5 et Windows 7+, la manette SCUF Reflex est disponible dès 199.99 Dollars, la Reflex Pro dès 229.99 Dollars et la Reflex FPS dès 259.99 Dollars.



SCUF GAMING