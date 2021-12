Rejoignez le Master Chief et l'UNSC pour défendre l'humanité grâce aux nombreuses fonctionnalités des cartes graphiques Radeon

La légendaire série Halo est de retour avec Halo Infinite et la plus vaste campagne solo de la licence. Incarnez le Master Chief, et protégez l’humanité en éliminant les Parias sur le Zeta Halo en tirant profit des puissantes fonctionnalités des cartes graphiques Radeon.

AMD et 343 Industries ont travaillé de concert pour fournir aux joueurs Radeon la puissance de feu nécessaire pour empêcher les Parias de prendre le contrôle de la galaxie. Support et fonctionnalités disponibles à la sortie : AMD FreeSync Premium Pro : offre des visuels époustouflants avec la technologie de synchronisation adaptative, des jeux en HDR sans saccades ni déchirures, une compensation à faible fréquence d’image et une expérience de jeu nette et fluide lorsque le Master Chief est aux prises avec les Parias. Performances de pointe : les cartes graphiques de la gamme AMD Radeon RX 6000 offrent un débit d’images ultra élevé et des visuels de haute qualité en 1080p et 1440p mais également des performances 4K exceptionnelles avec la Radeon RX 6900 XT, la carte graphique la plus rapide jamais développée par AMD pour les jeux.

Les joueurs souhaitant dès à présent rejoindre le Master Chief dans Halo Infinite peuvent télécharger le jeu ici et obtenir le dernier pilote AMD Radeon Software Adrenalin ici.