Récap’ cinéma : Sorties du 8 décembre 2021.



West Side Story



Genre : Drame, Musical, Romance.



Avec : Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose.



Résumé : West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Les amants sacrifiés



Genre : Drame, Historique.



Avec : Yu Aoi, Issey Takahashi, Hyunri.



Résumé : Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Où est Anne Frank !



Genre : Animation, Biopic, Drame.



Avec : Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft.



Résumé : Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Au cœur du bois



Genre : Documentaire.



Résumé : Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha, Isidro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier du monde. Entre confidences, humour et dignité, ils et elles nous emmènent au cœur du Bois…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Une femme du monde



Genre : Drame.



Avec : Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer.



Résumé : À Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l’argent, vite.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



