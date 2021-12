Firmware 4B2QEXM7 pour le SSD Samsung 970 EVO Plus.







Après les SSD 2.5" SATA 870 EVO et M.2 NVMe PCIe 4.0 980 PRO, Samsung continue discrètement de mettre à jour la partie logicielle de ses SSD.







D'après nos constatations, c'est en effet désormais au tour du modèle 970 EVO Plus de profiter en ce début décembre 2021 d'un nouveau firmware numéroté 4B2QEXM7. Hélas, nous n'avons encore une fois aucune information sur les changements apportés par rapport à la précédente version 2B2QEXM7 destinée au 970 EVO Plus original (contrôleur Phoenix) ou à la version 3B2QEXM7 sortie en 2021 pour la nouvelle édition du produit qui est basée le contrôleur Elpis.



Il est probable que ce firmware permette de limiter les problèmes de performances en écriture observées avec le nouveau contrôleur Elpis qui chutent considérablement lorsque le cache Intelligent TurboWrite est plein en tout cas de manière beaucoup plus importante qu'avec l'ancien contrôleur Phoenix. Rappelons que Samsung a effectué ce changement de contrôleur dans les spécifications du SSD 970 EVO Plus pour résoudre des difficultés de production sans doute liées à la pandémie mondiale. Il est possible aussi qu'il soit plus simple et plus rentable de ne produire qu'un seul contrôleur pour le 970 EVO Plus et 980 PRO au lieu de deux.



Les deux éditions du 970 EVO Plus sont manifestement supportées par ce nouveau firmware 4B2QEXM7.



Le firmware du SSD 970 EVO (non Plus) n'a, lui, pas été mis à jour pour le moment. Ce dernier utilise de la mémoire V-NAND 64 couches contre 96 couches pour le 970 EVO Plus.



Le firmware 4B2QEXM7 du 970 EVO Plus est disponible sous la forme d'une image ISO bootable et ne va sans doute pas tarder à l'être également dans le logiciel Magician pour Windows ce qui est quand même plus simple.



SSD Samsung concernés par le firmware 4B2QEXM7



- 970 EVO Plus 250 Go (MZ-V7S250),

- 970 EVO Plus 500 Go (MZ-V7S500),

- 970 EVO Plus 1 To (MZ-V7S1T0),

- 970 EVO Plus 2 To (MZ-V7S2T0).



Téléchargement



- Firmware 4B2QEXM7 pour les SSD Samsung 970 EVO Plus (image ISO) : Cliquez ICI,

- Application Samsung Magician 7.0.0.510 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI,

- Application Samsung Data Migration 4.0.0.17 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI,

- Logiciels de création de clé USB bootable : Cliquez ICI.



