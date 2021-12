Inno3D lance le GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC.

Inno3D lance le GeForce RTX 2060 12 Go Twin X2 OC.



INNO3D, l'un des principaux fabricants de composants multimédia haut de gamme et d'innovations, annonce la mise à jour de la carte INNO3D NVIDIA GeForce RTX 2060 TWIN X2 OC, désormais avec 12 Go. Améliorant les performances et l'efficacité énergétique par rapport aux modèles précédents de la famille RTX 2060, la INNO3D GeForce RTX 2060 12 Go permet au joueur de profiter d'un gameplay plus rapide et plus fluide, supportant le dernier DirectX 12 Ultimate qui se retrouve dans les titres de jeux classiques et récents. Le nouveau GeForce RTX 2060 12 Go apporte les performances et la puissance incroyables du ray tracing en temps réel et de l'IA aux derniers jeux et à tous les joueurs.











Fondée en 1998 avec la vision de développer des produits informatiques pionniers à l'échelle mondiale. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, INNO3D est maintenant bien établi dans la communauté du jeu, connu pour notre approche innovante et audacieuse du design et de la technologie. Nous sommes Brutal par Nature dans tout ce que nous faisons et nous nous engageons à 201% envers vous pour la meilleure expérience de jeu au monde.











Alimentées par l'architecture GPU NVIDIA Turing et la plate-forme révolutionnaire NVIDIA RTX. Ces nouvelles cartes graphiques réunissent le ray tracing en temps réel, l'intelligence artificielle et l'ombrage programmable. Il ne s'agit pas seulement d'une toute nouvelle façon de vivre les jeux, mais de l'expérience de jeu ultime sur PC.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP