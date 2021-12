DeepCool lance les alimentations de la série PQ-M.



DeepCool, marque mondiale et fabricant de matériel informatique et de périphériques pour les passionnés, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle génération d'alimentations engagées dans des standards de qualité élevés, la série PQ-M. Certifiée 80 PLUS Gold pour une efficacité énergétique élevée avec un câblage entièrement modulaire, la série PQ-M est disponible en 650 W, 750 W, 850 W et 1000 W. Dotée d'une construction de qualité, le ventilateur de 120 mm à palier dynamique fluide inclus offre une sophistication silencieuse avec une courbe de ventilateur intelligente et un mode silencieux hybride supplémentaire.











Certifiée 80 PLUS Gold, la série PQ-M offre une efficacité énergétique allant jusqu'à 90 % sous des charges de système typiques, avec des condensateurs électrolytiques japonais pour fournir une qualité de sortie de puissance irréprochable tout en réduisant la chaleur perdue et le bruit opérationnel. Construite solidement de l'intérieur, la plate-forme de circuit est connectée en dur à la carte modulaire pour une rigidité accrue et une réduction du bruit du signal. Le câblage entièrement modulaire permet de n'utiliser que les câbles système nécessaires pour une gestion plus simple des câbles.











Un ventilateur FDB de 120 mm finement réglé utilise une courbe de ventilateur intelligente optimisée pour aider à produire un équilibre parfait entre le refroidissement de performance et le fonctionnement silencieux, avec un réglage supplémentaire de ventilateur silencieux hybride dans des conditions de basse température. Un simple bouton de commande permet également de désactiver le mode ventilateur silencieux et de définir une vitesse de ventilation minimale lorsque le mode sans ventilateur n'est pas préféré.







Avec une garantie de 10 ans et des spécifications de protection de l'alimentation pour une fiabilité à long terme, la série PQ-M est un engagement de DeepCool à fournir une alimentation de qualité constante.



Disponibilité et Prix



Disponible à partir de décembre 2021.



Les prix :







TECHPOWERUP