Akasa présente l'adaptateur AK-PCCE25-02 2.5GbE capable de PoE 25W.



Akasa s'est lancée dans les produits de réseau client ces derniers temps, avec son récent adaptateur 2,5 GbE à profil bas. Le dernier produit de la société dans cette catégorie est la carte AK-PCCE25-02. Cette carte offre une connectivité Ethernet filaire de 2,5 Gbps, ainsi qu'une alimentation par Ethernet (PoE) de 25,5 watts, ce qui devrait permettre d'alimenter des équipements tels que des répéteurs ou des caméras.















Il dispose de tous les composants de commutation d'alimentation à bord, et s'appuie sur une entrée d'alimentation SATA à cette fin, et ne charge pas le slot PCIe pour PoE. Sans l'entrée d'alimentation SATA, la fonction PoE est désactivée et la carte fonctionne comme tout autre adaptateur 2,5 GbE. La carte reste à mi-hauteur et un support à profil bas est inclus.



La société n'a pas révélé de prix.



