AeroCool présente les boîtiers tour Micro-ATX de la série Evo Mini.



AeroCool a présenté aujourd'hui la ligne Evo Mini de boîtiers tour Micro-ATX. Ces boîtiers sont disponibles en noir et en blanc, avec un intérieur entièrement noir. L'un des éléments clés du design est un ensemble de diffuseurs LED ARGB verticaux qui s'étendent symétriquement sur toute la hauteur du boîtier.











Le panneau de gauche est en verre trempé et ouvre des intérieurs qui positionnent le PSU au-dessus du plateau de la carte mère. Le plateau permet d'accueillir des cartes graphiques d'une longueur maximale de 26 cm (vous devrez retirer l'un des ventilateurs avant pour obtenir une hauteur maximale) et des refroidisseurs de CPU d'une hauteur maximale de 15,6 cm.











La ventilation comprend deux prises d'air avant de 120 mm, qui peuvent accueillir un radiateur de 240 mm x 120 mm et un échappement arrière de 120 mm. Les options de stockage comprennent deux supports de 3,5 pouces et deux supports de 2,5 pouces. La connectivité du panneau avant comprend un port USB 3.0, deux ports USB 2.0 et des prises HDA. Le boîtier mesure 195 mm x 385,4 mm x 314,8 mm (L x H x P).



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP