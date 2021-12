Lancement du kit de bureau AMD 4800S en 2022 supportant la Radeon RX 6600.



Le kit de bureau AMD 4800S semble être le successeur du 4700S qui comportait un SoC Ariel repensé à partir de la PlayStation 5 et dont la carte graphique RDNA2 intégrée était désactivée. Le kit 4700S Mini-ITX ne comportait qu'un seul emplacement PCIe x4 Gen 2.0, ce qui limitait la compatibilité aux cartes graphiques bas de gamme et restreignait la disponibilité du stockage ou de la connectivité à haut débit. Le prochain kit 4800S Micro-ATX semble remédier à ces problèmes en passant à une autre puce Zen 2, probablement celle utilisée par Microsoft dans les consoles Xbox Series X/S, avec un lien PCIe Gen 4.0.







Le système de bureau prendra en charge les refroidisseurs AM4 et comprendra un emplacement M.2 pour le stockage SSD ou la connectivité WiFi. AMD prévoit de commercialiser le kit de bureau 4800S au premier trimestre 2022, la carte étant fabriquée par MSI et fournie avec une carte graphique TUL (PowerColor) Radeon RX 6600.



VIDEOCARDZ