ASUS nous propose : l'ExpertBook B5 et l'ExpertBook B5 Flip.



ASUS lance aujourd'hui l'ExpertBook B5, une série d'ordinateurs portables ultralégers, d'un poids de plusieurs kilogrammes, disponibles à la fois sous forme de clapet traditionnel et de convertible à 360°, et avec des écrans FHD OLED en option, pour une portabilité, une flexibilité et une clarté ultimes. Les nouveaux ordinateurs portables ExpertBook B5 sont conçus pour réussir en affaires avec style, grâce à un châssis minimaliste et de précision qui repousse les limites de la légèreté.











Ils sont également conçus pour des voyages sans stress grâce à une étonnante autonomie de 14 heures et sont dotés de nombreuses technologies de pointe pour améliorer l'efficacité du travail en déplacement. Ils sont dotés de nombreuses technologies de pointe pour améliorer l'efficacité du travail en déplacement, notamment un processeur Intel Core de 11e génération, l'annulation du bruit AI, la prise en charge du RAID double-SSD et ASUS NumberPad 2.0. Les tout nouveaux modèles ExpertBook B5 sont également dotés de fonctionnalités permettant de protéger la vie privée et les données professionnelles, notamment un capteur d'empreintes digitales intégré et une puce TPM 2.0.











Mobilité ultime : Une conception légère qui ne pèse que 2,64 lb



Les ordinateurs portables ASUS ExpertBook B5 sont élégants, stylés et conçus pour une mobilité ultime. Les capots supérieur et inférieur sont taillés dans de l'aluminium pur, tandis que la zone autour du clavier est formée d'un alliage magnésium-aluminium.



Ces matériaux de qualité supérieure et cette construction soignée permettent de réduire le poids de l'ordinateur à un poids plume de 2,64 lb, tout en garantissant que les machines sont prêtes à affronter les rigueurs d'une utilisation quotidienne au bureau ou en déplacement. Les ordinateurs portables ExpertBook B5 sont également remarquablement minces, avec un profil qui ne mesure que 16,9 mm, de sorte qu'ils sont faciles à glisser dans un sac ou une mallette, prêts à voyager partout.



Prêts pour la performance : Jusqu'à la 11e génération d'Intel Core i7 avec carte graphique Iris Xe, 32 Go de RAM et Intel WiFi 6



Pour faciliter les tâches professionnelles quotidiennes, les derniers portables ASUS ExpertBook B5 sont équipés d'un processeur Intel Core i7 jusqu'à la 11e génération, d'une carte graphique Intel Iris Xe, d'une mémoire vive pouvant atteindre 32 Go et de la technologie ultra-rapide Intel WiFi 6, garantissant une informatique rapide et réactive, de superbes performances graphiques et un réseau sans fil ultra-rapide.



Ils sont également équipés de deux disques durs SSD pour offrir une énorme capacité allant jusqu'à deux 1 To et des lectures et écritures de données extrêmement rapides. Ces disques prennent également en charge la technologie RAID pour une meilleure fiabilité des données ou un fonctionnement plus rapide.



Les nouveaux ordinateurs portables ExpertBook B5 sont également dotés de nombreux ports d'entrée/sortie, dont l'interface de pointe Thunderbolt 4 qui prend en charge l'interface USB4 de niveau supérieur, des vitesses de transfert de données de 40 Gbps, une sortie d'affichage triple 4K et une charge rapide, ainsi que des sorties USB Type-A et HDMI. Ils sont également équipés d'une connectivité réseau filaire avec une adresse MAC unique pour faciliter la gestion des appareils.



Superbe écran OLED : Écran OLED HDR Full HD avec gamme de couleurs 100% DCI-P3



Les nouveaux ordinateurs portables ASUS ExpertBook B5 sont disponibles en option avec un étonnant écran FHD OLED HDR. Celui-ci offre des couleurs brillantes et des visuels étonnamment détaillés et réalistes pour le partage de contenu ou les présentations, avec une gamme de couleurs 100% DCI-P3 de qualité cinéma.



Ce fabuleux écran est tactile sur les modèles B5 Flip, et prend en charge la saisie au doigt et au stylet pour une saisie intuitive adaptée à tous les besoins. Grâce à la technologie OLED, les images sont plus claires à des niveaux de luminosité plus faibles. Il est également certifié VESA DisplayHDR True Black pour des noirs profonds et une gamme dynamique accrue. Avec son système de soins oculaires certifié par le TÜV Rheinland, cet écran immersif à bords fins est un superbe outil polyvalent pour le travail ou les loisirs.



Comme son nom l'indique, l'ExpertBook B5 Flip est doté d'une charnière rabattable à 360°, ce qui permet de l'utiliser de nombreuses façons différentes, notamment en mode tente ou tablette. Il est donc facile à utiliser pour une collaboration instantanée, ou pour partager du contenu ou des présentations. L'écran de l'ExpertBook B5 Flip OLED a également une finition anti-reflet pour un travail confortable même sous un éclairage intense.



Batterie longue durée : Jusqu'à 14 heures d'autonomie, plus la technologie de charge rapide pour des recharges rapides



Les ordinateurs portables ASUS ExpertBook B5 sont conçus pour être prêts à fonctionner pendant toute une journée de travail, et même au-delà. Avec une autonomie de 14 heures[ii] en une seule charge, grâce à la technologie d'auto-rafraîchissement du panneau, les nouveaux modèles B5 ont plus qu'assez de jus pour tenir le coup du matin au soir ou du début à la fin d'un vol long-courrier, sans avoir à se soucier de trouver une prise de courant.



De plus, ils bénéficient de la technologie de charge rapide qui permet d'accélérer le niveau de la batterie jusqu'à 60 % en seulement 39 minutes[iii], de sorte qu'ils sont prêts à partir en un rien de temps.



Conceptions adaptées aux entreprises : Résistance militaire, suppression du bruit par l'IA, capteur d'empreintes digitales, etc



La vie sur la route est difficile, c'est pourquoi les derniers ordinateurs portables ExpertBook B5 sont conçus pour répondre et dépasser les seuils exacts de l'industrie, y compris la norme militaire américaine MIL-STD 810H, très exigeante. Cela signifie qu'ils sont construits pour résister à tous les extrêmes, des températures glaciales à la chaleur torride des tempêtes du désert, et des chocs à grande vitesse aux chocs quotidiens. Ils subissent également des tests internes rigoureux, notamment des tests de pression du panneau, de chocs et de chutes, pour une garantie de durabilité sérieuse. Même le clavier est résilient, conçu pour résister aux éclaboussures quotidiennes.



Les ordinateurs portables ExpertBook B5 améliorent également les conférences professionnelles, grâce à une technologie bidirectionnelle de suppression du bruit alimentée par l'IA, qui utilise des techniques sophistiquées d'apprentissage automatique. Cette technologie comprend à la fois une fonction en amont pour filtrer le bruit autour du locuteur et une fonction en aval pour éliminer le bruit provenant de la personne à l'autre bout de la conversation.



Le NumberPad 2.0 d'ASUS est également proposé en option sur la nouvelle série ExpertBook B5. Il s'agit d'un pavé numérique éclairé par des LED qui est parfait pour croquer des chiffres. Appuyez sur l'icône NumberPad 2.0 en haut à droite du pavé tactile pour l'activer, et appuyez sur l'icône à gauche pour basculer entre deux réglages de luminosité. Un logiciel astucieux permet de contrôler le pointeur de la souris, même lorsque le NumberPad 2.0 est activé.



Enfin, la sécurité des entreprises est le maître mot des nouveaux modèles ExpertBook B5. Ils bénéficient de solides fonctions de sécurité pour éviter toute fuite de données confidentielles et privées, notamment un capteur d'empreintes digitales intégré, une protection physique de la webcam et une puce TPM 2.0 en option pour éloigner les attaquants des données privées. Il y a même une fente de verrouillage Kensington intégrée, ce qui permet de sécuriser rapidement et facilement l'ExpertBook B5.



Disponibilité et Prix



- L'ASUS ExpertBook B5 sera disponible à partir de 1 299.99 Dollars sur Amazon.



- L'ASUS Expertbook B5 Flip sera disponible à partir de 1 699.99 Dollars sur Amazon.



