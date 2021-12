Le fabricant chinois Innosilicon présente une première gamme de cartes graphiques en mono et dual GPU

Innosilicon est un fabricant chinois qui a présenté la semaine dernière ses premières cartes graphiques avec une puce GPU appelée Fantasy One. Cette puce est alors déclinée, en fonction de sa qualité de fabrication (comme toutes les autres puces, quel que soit le fabricant), en quatre premières références mono et dual GPU. Appelé à concurrencer Nvidia et AMD sur leurs terrains respectifs, Innosilicon compte bien marquer des points et remporter une partie du marché. Mais contrairement à ce qui pourrait être imaginé, en fait Innosilicon ne sort pas cette puce de nulle part, puisqu'elle est dérivée et basée sur un design à chiplet BXT, provenant d'Imagination Graphics, et exploitée sous licence, suite à un partenariat signé l'année dernière entre les deux groupes. De fait, Innosilicon présente non pas une, mais bien quatre références différentes en combinant la qualité de fabrication de la puce aux concepts de mono et bi GPU, appelées Fantasy One Type A et Type B, chacune étant encore déclinée en deux versions respectives.

La Type A est destinée au marché grand public, mais également aux stations de travail. Basée sur une seule puce, elle pourrait offrir jusqu'à 5 TFLOPS de puissance de calcul en simple précision, pour un taux de remplissage pouvant aller jusqu'à 160 GPixels/s. L'ensemble pourrait être combiné à un maximum de 16 Go de mémoire vidéo en GDDR6X sous une interface en 128 bits.

Ci-dessous les deux versions du Type A : Grâce à la technologie PAM4, la bande passante pourrait atteindre 19 Gbps et devrait donc en toute logique se placer entre une Radeon RX 6700 XT et une Radeon RX 6600 XT. Les connectiques de sortie proposées sont des ports VGA, DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1.

Du côté de la Type B, ce seraient cette fois-ci deux puces montées sur chaque PCB. L'interconnexion entre les deux puces serait assurée avec une interface développée en interne par Innosilicon, baptisée Innolink. Les cartes pourraient alors développer jusqu'à 10 TFLOPS, pour un taux de remplissage de 320 GPixels, et pourraient prendre en charge 32 flux simultanés en 1080p/60 FPS ou 64 flux en 720/30 FPS, avec un maximum de 32 Go de GDDR6, toujours sur un bus de 128-bit et pour chacune des deux puces. L'interface PCI-Express 4.0 X16 est d'ailleurs annoncée.

Ci-dessous les deux versions du Type B :

Les Type A et Type B le seraient compatibles avec API graphiques comme OpenGL, OpenGL ES, Open CL, Vulkan et DirectX. Cependant, aucune précision n'est donnée sur la version DirectX supportée.

Il en est de même pour la gravure, ou encore les véritables performances de ces cartes, et il faudra attendre les premiers benchs pour se faire une idée de leurs performances réelles.

Néanmoins, il semblerait que Innosilicon annonce les prochaines puces qui porteront déjà les jolis noms de Fantasy 2 Fantasy 3, et seraient alors gravées en 5 nm. Donc, et comme d'habitude : Wait and see !