AOC lance un écran de jeu 43 pouces 4K 144 Hz HDR 1000.



Le marché du jeu sur grand écran s'est enrichi d'un nouveau modèle en la personne de l'AOC G4309VX/D, qui s'articule autour d'une dalle VA de 43 pouces avec une résolution de 3840 x 2160. L'écran est évalué à HDR 1000, bien que la luminosité SDR maximale soit de 720 cd/m², ce qui reste très lumineux compte tenu de la taille de l'écran.











La fréquence de rafraîchissement atteint 144 Hz et le temps de réponse est de 1 ms, via le port DP 1.4 avec DSC ou les deux ports HDMI 2.1. La synchronisation adaptative et la réduction du flou de mouvement sont prises en charge, ce qui devrait en faire un bon choix pour les jeux sur PC et sur console. Le G4309VX/D dispose également de quatre ports USB 3.0, ou USB 3.2 gen 1 si vous préférez.



Il convient de noter qu'il semble y avoir deux versions différentes de cet écran, le G4309VX étant actuellement vendu aux alentours de 1 300 dollars à Taïwan, mais il est dépourvu de HDMI 2.1, bien que le reste des spécifications semble être presque identique. Aucun mot sur le prix du G4309VX/D pour le moment, mais nous nous attendons à ce qu'il se situe dans une fourchette de prix similaire.



TECHPOWERUP