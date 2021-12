Intel prépare des modèles Raptor Lake à 24 cœurs et 32 threads, avec plus d'E-Cores cette fois.



Avec le lancement de ses processeurs Alder Lake, Intel est passé d'une conception homogène à une conception hétérogène des processeurs, où des cœurs plus petits et à haut rendement sont mélangés à des cœurs à haute performance pour créer un processeur très efficace et performant pour toutes sortes de charges de travail.



Et il semble qu'Intel n'ait pas fini d'ajouter des noyaux E à ses futurs produits, comme le suggèrent les dernières fuites. Selon la base de données de benchmark BAPCO's Crossmark, les prochains processeurs Raptor Lake d'Intel comporteront plus de noyaux E que de noyaux P à haute performance dans la conception du SoC. Quant à savoir pourquoi ce choix de conception est présent, nous ne sommes pas sûrs et n'avons pas de réponse définitive.







Les E-Cores conviennent aux tâches d'arrière-plan, et en ajouter d'autres permettrait de laisser de la place aux P-cores pour les charges de travail plus lourdes. Dans la soumission du benchmark, qui est maintenant hors ligne, les échantillons utilisés étaient une configuration avec huit P-cores et seize E-cores. Les gros cœurs étant hyperthreadés, cela donne une composition totale de 24 cœurs avec 32 threads.



La plateforme "RPL-S ADP-S DDR5 UDIMM OC CRB" a été utilisée avec de la mémoire DDR5-4800, ce qui indique un échantillon d'ingénierie de stade précoce avec un contrôleur de mémoire probablement inachevé. La génération Raptor Lake utilisera également le socket LGA 1700, la mémoire DDR5 et sera présente dans le secteur des ordinateurs de bureau et des mobiles dès son lancement au quatrième trimestre 2022. Elle utilisera également le processus de fabrication de semi-conducteurs 7 d'Intel, similaire à Alder Lake. La seule différence avec la conception de nouvelle génération est la mise à jour de la conception du cœur Raptor Cove qui apporte une augmentation significative de l'IPC.



VIDEOCARDZ