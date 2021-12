AeroCool présente le refroidisseur Raven 4 ARGB.



AeroCool a présenté aujourd'hui le Raven 4 ARGB, un refroidisseur de CPU de type tour qui repose sur un ventilateur de 120 mm de conception personnalisée. Le refroidisseur utilise un design typique de dissipateur thermique à ailettes en aluminium. Quatre caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur sont en contact direct avec le processeur à la base et transportent la chaleur à travers l'empilement d'ailettes en aluminium. Cette chaleur est ventilée par le ventilateur de 120 mm, dont le cadre unique guide le flux d'air de manière à envelopper la pile d'ailettes sur tous les côtés.























Le ventilateur reçoit une connexion PWM à 4 broches pour sa fonction principale et une connexion ARGB à 3 broches pour son éclairage. Le ventilateur tourne à des vitesses comprises entre 900 et 1 800 tr/min, avec un débit d'air de 24,1 à 58 CFM et un niveau de bruit compris entre 18 et 27 dBA. Le ventilateur utilise un roulement hydraulique d'une durée de vie de 60 000 heures. Le refroidisseur mesure 125 mm x 80 mm x 135 mm (LxPxH). Parmi les types de sockets de CPU pris en charge, citons LGA1700, LGA1200, LGA115x et AM4.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP