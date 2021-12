TECHPOWERUP nous propose le test des : Neo Forza Faye DDR4-4600 2x 16 Go.







Neo Forza est l'un des fabricants les plus récents de modules de mémoire DRAM et de produits de mémoire flash. Sous la direction de la société mère Goldkey, Neo Forza est une société taïwanaise fondée en 2018 qui se concentre sur les produits de qualité enthousiaste.



Bien que Neo Forza soit une société relativement nouvelle, sa gamme de mémoire est assez large avec des UGS Encke, Faye, Finlay et Mars pour couvrir les besoins de chaque type d'utilisateur. La ligne Faye de Neo Forza est conçue pour les amateurs d'overclocking, la société se targuant de sélectionner des puces de haute qualité selon un processus de filtrage strict. Les UGS Faye vont de 3000 MT/s à 5000 MT/s, avec des DIMM de 8 Go, 16 Go et 32 Go. Dans cette revue, nous allons couvrir le kit Neo Forza Faye DDR4-4600 (2x 16 GB) évalué à 4600 MT/s.



Ce qui rend cette mémoire un peu spéciale, c'est qu'elle est en fait une mémoire à double rangée. Contrairement à la majorité des mémoires de qualité sur le marché actuel, la mémoire dual-rank possède des circuits intégrés placés des deux côtés, ce qui permet d'augmenter la bande passante et de réduire le temps d'accès aux banques de données séparées. L'avantage immédiat est qu'il y a plus de mémoire par DIMM, le second étant que seuls deux emplacements sont nécessaires pour la même quantité que quatre DIMM fournissent souvent, permettant ainsi des fréquences de fonctionnement plus élevées avec la même quantité de mémoire accessible au système. Ne vous méprenez pas, la mémoire à double rangée fonctionnant à 4600 MT/s n'est pas une tâche facile et nécessite un matériel compatible.







Le kit Neo Forza Faye DDR4-4600 de 32 Go que je vous propose aujourd'hui a un profil XMP avec des timings de 19-26-26-42 à 1,5 V et est un excellent exemple de mémoire qui repousse les limites de ce qui est possible en matière de mémoire à double rangée. Dans cet article, nous allons tester la mémoire à sa vitesse annoncée avant de voir ce qu'un peu de réglage peut nous apporter en termes de performances supplémentaires. Sans plus attendre, voyons comment ce kit Neo Forza Faye se positionne par rapport à la concurrence !



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP