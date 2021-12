Cooler Master présente un ensemble de trois ventilateurs blancs de 120mm à double boucle ARGB.

Cooler Master présente un ensemble de trois ventilateurs blancs de 120 mm à double boucle ARGB.



Le ventilateur blanc 120mm MasterFan MF120 Halo White Edition avec des LEDs RGB contrôlables et une conception à double boucle a été étendu pour inclure un ensemble de trois versions, qui sont énumérées ci-dessous.







Un "contrôleur de LED RGB Gen2 adressable" est fourni avec le produit, qui permet de configurer diverses illuminations tout en restant compact, ce qui permet d'obtenir un contrôle fin même sur les cartes mères qui ne disposent pas d'une fonction d'illumination.







En termes de caractéristiques de base, il n'y a pas eu de changement : la vitesse de rotation va de 650 à 1 800 10 pour cent rpm, le volume d'air va de 47,2 à 10 CFM, la pression statique va de 1,60 à 10 mmH2O, et le niveau sonore va de 6 à 30 dBA. Roulement à fusil robuste, avec quatre broches de chaque côté du connecteur (PWM). Les dimensions extérieures sont les suivantes : 120 mm de largeur, 120 mm de hauteur, 25 mm d'épaisseur, et 180 g de poids (par pièce). La tension nominale est de DC12V, le courant nominal est de 0,25A et la consommation d'énergie est de 3,0W, tous ces paramètres se situant dans des limites acceptables.



Le produit est livré avec une garantie de deux ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D