COUGAR nous propose : Le E-MARS motorizé Gaming Desk.



COUGAR présente le nouveau pupitre de jeu ergonomique E-MARS équipé d'unités électriques et motorisées pour le réglage de la hauteur. Le COUGAR E-MARS présente plusieurs similitudes avec le pupitre de jeu COUGAR MARS PRO 150, notamment les doubles modules d'éclairage RVB des deux côtés, la longueur de 150 cm et même l'ensemble des ports du boîtier de commande E/S facilement accessible.







La particularité du COUGAR E-MARS réside dans ses deux moteurs d'élévation avec une capacité de levage maximale de 100 kilogrammes. Une commande intuitive de réglage de la hauteur est située à droite du bureau de jeu et comporte quatre paramètres de mémoire dans lesquels les utilisateurs peuvent enregistrer des profils de réglage de la hauteur. L'éclairage RVB double face prend en charge les technologies de synchronisation RVB des cartes mères, notamment ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion et ASRock Polychrome SYNC.











Ergonomie et confort avancés

Le COUGAR E-MARS, avec son réglage en hauteur motorisé, permet aux utilisateurs de passer facilement de la position assise à la position debout. En position debout, les utilisateurs peuvent bouger et augmenter la circulation sanguine pour soulager le stress et promouvoir le bien-être.



Construction robuste de l'élévateur



Le COUGAR E-MARS est équipé de deux moteurs, un pour chaque jambe, ce qui lui confère une capacité d'élévation plus stable et plus robuste pouvant atteindre 100 kg. Le réglage de la hauteur va de 70 cm à 115 cm et utilise un moteur silencieux fonctionnant à moins de 50 dB.



Levier de réglage et mémorisation des hauteurs



Le levier de réglage intuitif augmente la sensation de contrôle de la hauteur et les 4 paramètres de mémoire peuvent répondre rapidement à vos besoins.



Frein de sécurité automatique



Le COUGAR E-MARS est équipé d'un frein de sécurité automatique qui empêche le bureau d'appuyer accidentellement sur des obstacles ou de subir des secousses importantes lors du réglage de la hauteur.



Synchronisation de l'éclairage RVBb



Le COUGAR E-MARS offre divers effets d'éclairage RVB. Il est également compatible avec la connexion 5V des cartes mères avec les technologies de synchronisation RVB des cartes mères les plus courantes pour une synchronisation de l'éclairage à l'échelle du système.



Gestion des câbles







L'E-MARS dispose d'un plateau profond sous le bureau qui vous aidera à organiser les fils, les fiches ou les adaptateurs de manière ordonnée.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le bureau de jeu E-MARS, rendez-vous sur COUGAR.



VORTEZ