Nous publions aujourd'hui une nouvelle version finale de notre outil d'overclocking et de réglage MSI AfterBurner (que nous développons pour MSI). Cette nouvelle version comporte de nombreux changements, notamment un nouveau thème Windows 11 que vous pouvez activer ainsi qu'un serveur de statistiques Rivatuner mis à jour.







Nous tenons à vous signaler nos nouveaux skins à thème Windows 11 (éditions Light et Dark) conçus par Chris (Drerex). Nous avons également ajouté un support expérimental pour les derniers processeurs Intel Core séries 11 et 12. Veuillez noter qu'il est interdit de distribuer ce logiciel. Seuls Guru3D.com et MSI sont autorisés à distribuer ce logiciel.



Vous pouvez télécharger notre logiciel ICI.



D'autres changements dans cette version sont :



- Ajout de nouveaux skins MSI à thème Windows 11 (éditions Light et Dark) par Drerex design.

- Ajout du contrôle de la tension pour les cartes graphiques de la série AMD RADEON RX 6700 XT de référence.

- Ajout d'un support expérimental pour les CPU Intel de 11e génération.

- Ajout d'un support expérimental pour les CPU Intel de 12e génération.

- Ajout d'un support expérimental pour les CPU mobiles AMD Ryzen.

- Correction d'un problème d'absence de capteur de température de la mémoire sur les cartes graphiques des séries AMD RADEON 5700/5700 XT.

- Correction d'un problème qui pouvait empêcher MSI Afterburner de s'ouvrir depuis la barre d'état système via l'icône de l'application principale après avoir accédé aux propriétés en cliquant sur l'icône de la barre d'état système.

- Augmentation de la limite d'overclocking de la mémoire pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30x0.

- Ajout d'une solution de contournement pour un problème interne de DirectInput, qui pourrait empêcher le gestionnaire de touches de raccourci de traiter correctement les touches de raccourci après le verrouillage/déverrouillage du PC à partir du clavier. Pour le contourner, MSI Afterburner réinitialise désormais l'état du gestionnaire de touches de raccourci après la transition de l'écran de verrouillage.

- Mise en œuvre optimisée de la commutation des profils de surveillance pour les situations où les profils contiennent différents ensembles de sources de données affichées dans les icônes de la barre d'état de surveillance.



L'icône de la barre d'état des applications tient compte de la DPI :



- La mise à l'échelle des icônes de la barre d'état système est maintenant désactivée pour éviter la distorsion du texte de l'icône de la barre d'état. Les utilisateurs expérimentés peuvent revenir à l'ancien mode de rendu des icônes de la barre d'état sans tenir compte de la DPI via le fichier de configuration si nécessaire.

- Ajout de nouvelles polices d'icônes de barre d'état système plus grandes pour les rapports d'échelle DPI >=150% et >=200%. Les utilisateurs expérimentés peuvent également sélectionner la police des icônes de la barre d'état système indépendamment du rapport d'échelle DPI sélectionné via le fichier de configuration, si nécessaire.

- Le programme d'installation de l'application tient compte de l'indice DPI

- Le serveur de statistiques RivaTuner a été mis à niveau vers la version 7.3.3.



