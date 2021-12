AZZA annonce un luxueux boîtier cube avec miroir : Le Infinity ARGB - REGIS 902.



AZZA, une marque leader de boîtiers et d'accessoires d'ordinateurs, présente le REGIS 902. Ce boîtier de luxe est conçu de manière unique avec un facteur de forme cube, surélevé par un support en aluminium de qualité supérieure et dispose d'un panneau frontal RVB adressable par miroir infini. L'extérieur est complété par des panneaux en verre trempé teinté noir et deux panneaux en maille d'aluminium brossé avec une touche de finition dorée sur les bords. Compatible avec les cartes mères ATX, le REGIS prend en charge les GPU d'une longueur maximale de 336 mm et les radiateurs doubles 240/280.















Le REGIS est doté de panneaux en verre trempé teinté noir à trois côtés, deux côtés pour l'affichage du système et l'avant pour la présentation d'un miroir infini RVB adressable qui utilise un module d'éclairage ultra-fin. Le RGB adressable peut être contrôlé via le bouton du boîtier, ou synchronisé avec n'importe quel logiciel de carte mère. Au fond, deux panneaux en aluminium anodisé et brossé avec de grandes ouvertures en filet complètent le cadre du Regis. Chaque panneau est monté sur des broches à déclic pour un retrait sans outil. En outre, des garnitures dorées sur 4 des bords soulignent l'aspect luxueux du cube.



















Un support qui surélève



Méticuleusement conçu, le support en aluminium de 8 mm d'épaisseur, fraisé par CNC, maintient le REGIS en place à 45 degrés et élève le boîtier à 175 mm de la surface (au point le plus haut). Ce positionnement unique permet de mettre en valeur la REGIS sous tous les angles. Il permet également de réduire l'encombrement du REGIS et d'améliorer le flux d'air grâce à deux panneaux en maille pour l'entrée d'air par le bas du boîtier.



Prêt pour les PC haut de gamme



Capable de prendre en charge les cartes mères mini-ITX, mATX, ATX et les alimentations ATX, le REGIS offre suffisamment d'espace pour les refroidisseurs de CPU de 210 mm de haut, les cartes graphiques de 336 mm de long et jusqu'à 2 radiateurs 240/280 qui peuvent être montés sur des supports amovibles à l'extérieur du boîtier pour faciliter l'assemblage. Le REGIS peut également accueillir jusqu'à 2 SSD de 2,5" ou 1 SSD de 2,5" et 1 disque dur de 3,5" qui peuvent être placés dans des plateaux et montés dans plusieurs positions. Le REGIS comprend un ventilateur PWM de 140 mm préinstallé à l'arrière et un hub PWM/ARGB qui permet de connecter jusqu'à 7 périphériques ARGB et d'alimenter 6 ventilateurs PWM.



Disponibilité et Prix



L'AZZA REGIS 902 est disponible dès maintenant au prix de : 399.99 Dollars.



- Sur AMAZON : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP