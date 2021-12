GRID Legends sort en février et l'édition Deluxe comprend un important accélérateur de progrès.







L'été dernier, EA et Codemasters ont dévoilé GRID Legends, mais l'annonce était un peu légère en termes de détails. Heureusement, ils ont maintenant fixé une date de sortie en février 2022 et publié une vidéo de gameplay de plus de 15 minutes, que vous pouvez découvrir ci-dessous.



Un petit trailer de gameplay :



La variété semble être le nom du jeu pour GRID Legends, Codemasters promettant plus de 100 véhicules, allant des voitures de F1 aux gros camions, 130 routes sur lesquelles courir et un mode histoire de style documentaire qui offrira des moments chorégraphiés uniques sur la piste. En parlant de cela, vous pourrez même créer vos propres événements et moments grâce au Race Creator du jeu. Les précommandes de GRID Legends sont ouvertes dès maintenant, et vous recevrez les cadeaux suivants :







GRID Legends : Double pack de bonus de pré-commande



Le double pack comprend des événements de carrière exclusifs axés sur le tristement célèbre Ravenwest Motorsport, ainsi que des icônes d'équipe, des livrées et des bannières pour vous aider à représenter Ravenwest ou Seneca sur la piste.



Les voitures exclusives suivantes sont également incluses :



- Aston Martin Vantage GT4,

- Porsche 962C,

- Ginetta G55 GT4,

- Koenigsegg Jesko.



Bien sûr, il y aura aussi une édition GRID Legends Deluxe, qui vous coûtera 80 $ et comprendra l'accès aux extensions de l'histoire après le lancement, quelques voitures supplémentaires et le "Mechanic Pass" qui vous permettra de débloquer plus facilement des améliorations pour votre voiture.



Les joueurs qui achètent GRID Legends : Deluxe Edition ont accès à des éléments supplémentaires le jour du lancement, ainsi qu'à un énorme contenu post-lancement actuellement en cours de développement. Le 25 février, les joueurs de l'édition Deluxe recevront en exclusivité le pack Voltz, composé de deux voitures (Volkswagen Golf GTI, Audi R8 1:1) et de couleurs, bannières et logos d'équipe pour vous aider à représenter Voltz, l'une des nouvelles équipes présentées dans le mode histoire "Driven to Glory" de GRID Legends.



Le jour du lancement, les joueurs de l'édition Deluxe recevront également le Mechanic Pass, un add-on qui leur permettra de débloquer plus rapidement des améliorations de véhicules. Le Mechanic Pass multiplie votre compteur de kilomètres, ce qui signifie que les améliorations sont disponibles plus rapidement pour les voitures que vous possédez et pilotez. Les propriétaires de l'édition Deluxe ont également accès à des défis exclusifs, en plus des défis disponibles pour tous les joueurs.



Enfin, voici un bref aperçu de ce que vous pouvez attendre de GRID Legends après son lancement (cliquez sur l'image pour obtenir la pleine résolution).







GRID Legends débarque sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5 le 25 février 2021 (une semaine avant Gran Turismo 7... audacieux, EA).



WCCFTECH