Si tout se passe comme prévu, nous aurons en 2022 les GPU "Lovelace" de nouvelle génération de NVIDIA, qui seront de gros consommateurs d'énergie, consommant jusqu'à 600 W sans compter les pointes de puissance. La prochaine spécification ATX comprendra également des exigences plus strictes pour les alimentations, ce qui a déjà incité de nombreuses marques avant-gardistes à travailler à la mise sur le marché d'alimentations puissantes. SilverStone l'a déjà fait avec le HELA 2050 ; comme son numéro de modèle l'indique, il peut délivrer jusqu'à 2050 W de puissance avec une entrée de 230 V. Avec une entrée de 115 V, il est capable de délivrer jusqu'à 600 W de puissance. Avec une entrée de 115 V, il est capable de fournir 1650 W puisque les prises murales standard ne peuvent pas fournir plus de 15 A.







La HELA 2050 est une usine à énergie. Pourtant, il ne fait que 180 mm de long. Il y a quelques années, les alimentations de 1500 W étaient beaucoup plus grandes, mesurant jusqu'à 220 mm de long. Cependant, les progrès technologiques réalisés depuis ont permis de concevoir des appareils plus petits et plus efficaces. En plus de sa grande puissance, la HELA est l'une des rares alimentations équipées d'un connecteur PCIe à 12 broches. Nous avons récemment vu des connecteurs PCIe à 12+4 broches pour la norme PCIe 5.0, les quatre broches supplémentaires ne transférant pas l'alimentation mais étant utilisées comme voies de signal. Une fois que la prochaine spécification ATX sera publiée, nous connaîtrons les nouvelles exigences de l'alimentation, y compris pour les connecteurs PCIe. C'est également le premier bloc d'alimentation de Silverstone qui est uniquement certifié par Cybenetics et non 80 PLUS. Elle est classée Platinum en efficacité et Standard en bruit.



Voici la fiche technique :







Power Spécification :







