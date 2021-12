La liste complète des cartes mères MSI B660 avec leurs prix est dévoilée, toutes les cartes DDR5 sont destinées aux segments grand public et d'entrée de gamme.



La liste des cartes mères provient de chi11eddog sur Twitter, qui a déjà divulgué des informations sur des produits inédits, dont la carte mère phare Z690 GODLIKE de MSI. La dernière série de fuites inclut les prochaines cartes mères de la série B660 qui seront positionnées dans le segment des cartes grand public, à partir de 119 $ US et jusqu'à 259 $ US, ce qui les rend beaucoup plus abordables par rapport aux offres H670 et Z690.



Voici la liste complète des cartes qui ont été dévoilées :



- MAG B660 Tomahawk WiFi - 259 Dollars,

- MAG B660M Mortar WiFi - 239 Dollars,

- MAG B660M Mortar - 219 Dollars,

- MAG B660M Bazooka - 199 Dollars,

- PRO B660-A - 209 Dollars,

- PRO B660M-A- WiFi- 209 Dollars,

- PRO B660M-A - 189 Dollars,

- PRO B660M-G - 139 Dollars,

- PRO B660M-B - 129 Dollars,

- PRO B660M-E - 119 Dollars.



La gamme de cartes mères MSI B660 sera composée de quatre cartes mères de la série MAG et de six cartes mères de la série PRO. Les cartes mères de la série MAG comprendront la Tomahawk WiFi pour 259 $ US, la B660M Mortar WiFi pour 239 $ US, la B660M Mortar pour 219 $ US et la B660M Bazooka pour 199 $ US. Il semble que la gamme MAG visera la fourchette de prix de 200 à 260 $ US, tandis que la série PRO atteindra un maximum de 209 $ US.



En ce qui concerne la série PRO, le MSI B660-A sera vendu au prix de 209 $ US, le B660M-A WiFi sera vendu au prix de 209 $ US, le B660M-A sera vendu au prix de 189 $ US, le B660M-G sera vendu au prix de 139 $ US, le B660M-B sera vendu au prix de 129 $ US tandis que le produit le plus bas de gamme, le B660M-E, sera vendu au prix de 119 $ US. La source rapporte également que toutes ces cartes mères prennent en charge la mémoire DDR5, ce qui rend les choses intéressantes puisque la série B660 prendra en charge l'overclocking XMP & sera en mesure de tirer parti des fréquences plus élevées que la DDR5 a à offrir, bien que le prix et la disponibilité de la mémoire DDR5 reste un point de préoccupation pour les constructeurs d'entrée de gamme.







Dans l'ensemble, MSI s'apprête à offrir une gamme intéressante de cartes mères B660 et le prix semble tout à fait décent. La Tomahawk sera sans aucun doute le point fort de la gamme, avec la Mortar et la Bazooka, car ce sont les cartes mères les plus populaires et les plus vendues de MSI. Avec l'arrivée des puces Alder Lake d'Intel dans quelques mois, on peut s'attendre à ce qu'elles s'associent bien et offrent de bonnes performances dans le segment grand public, comme les offres Ryzen 5 et Ryzen 3 d'AMD. Attendez-vous à plus de détails sur les cartes mères dans les semaines à venir.



WCCFTECH