Drivers AMD Radeon Software 21.12.1 pour Fortnite, Halo Infinite et ICARUS.







De nouveaux drivers graphiques Radeon Software Adrenalin 21.12.1 sont disponibles chez AMD afin de prendre en charge les jeux Fortnite, Halo Infinite et ICARUS.



Pour Fortnite, il ne s'agit bien évidemment pas du premier pilote le supportant puisqu'AMD propose des optimisations pour Fortnite depuis plusieurs années déjà dans ses pilotes.







En ce qui concerne Halo Infinite, nous vous parlions déjà mi-novembre d'un pilote Radeon expérimental (beta) le prenant en charge basé sur la nouvelle branche 21.40. Ces drivers 21.12.1 sont également basés sur cette branche 21.40 sur laquelle AMD va continuer de travailler durant l'année 2022 pour offrir de nouvelles fonctionnalités.



Au passage, AMD précise que par rapport à la version 21.11.3, ce pilote 21.12.1 améliore les performances de Halo Infinite en 4K jusqu'à 17 %, 19 % et 16 % respectivement avec les GPU Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6700 XT.



Le jeu ICARUS est aussi supporté par cette mise à jour. Nous en parlions justement il y a quelques jours, car il s'agit du premier titre compatible avec la technologie NVIDIA RTXGI. Rien de tel chez AMD en revanche.







Pour finir, quelques bugs ont été corrigés en particulier avec les jeux Forza Horizon 5 (Radeon RX 500 Series), Marvel's Guardians of the Galaxy (Radeon RX 5500 XT), PlayerUnknown's Battlegrounds et SteamVR Home (Radeon VII).



Téléchargement



- Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 21.12.1 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS