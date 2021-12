Chieftec nous dévoile un nouveau boîtier PC : Le Stallion 3 ARGB.



Aujourd'hui, CHIEFTEC est fier de présenter la nouvelle itération de la série de tours de jeux Stallion, qui connaît un grand succès : La Stallion 3. La dernière version est dotée de nombreuses caractéristiques améliorées, telles qu'une façade en filet, des ventilateurs arc-en-ciel 4x A-RGB de la série Tornado, un panneau latéral en verre trempé coulissant pour une installation facile, ainsi qu'un support de GPU plus élégant et plus fin à l'intérieur.























Les spécifications techniques du châssis lui-même restent inchangées avec un support E-ATX M/B, un support de radiateur de 360 mm à l'avant, un support de radiateur de 240 mm dans le haut, un support de 2x 3.5" HDD et 4x 2.5" SSD. Nous sommes ravis d'offrir à nos clients une version globalement modernisée d'un châssis déjà bien accueilli.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible dans le courant du mois de février 2022. Pas de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP