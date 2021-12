Team Group lance le refroidisseur liquide pour CPU SIREN GD240E AIO ARGB amélioré et le SSD portable M200.



La marque mondiale de mémoires TEAMGROUP est à la pointe du secteur grâce à ses produits de mémoire DDR5 révolutionnaires. Aujourd'hui, sa sous-marque de jeux T-FORCE a annoncé le nouveau refroidisseur liquide de CPU SIREN GD240E All-In-One ARGB, qui est fourni avec un support de montage pour le dernier socket LGA 1700 et prend entièrement en charge les processeurs Intel de 12e génération et les cartes mères Z690, ce qui en fait une solution de refroidissement indispensable pour les joueurs. Le M200 Portable SSD, lauréat du prix GOOD DESIGN Award 2021 au Japon, est lancé en même temps que le système de refroidissement du processeur. Les joueurs invétérés du monde entier pourront se réjouir de la sortie de ces deux produits dans le monde entier en décembre 2021.







La nouvelle version du refroidisseur de CPU SIREN GD240E AIO ARGB ne prend pas seulement en charge plusieurs anciennes prises Intel et AMD, mais fournit également un kit de montage pour la dernière prise LGA 1700. La plaque de base, les vis de support et les supports de montage spécialement sélectionnés permettent au bloc d'eau de s'adapter parfaitement au processeur. Le contact total et régulier entre les surfaces facilite le transfert rapide de la chaleur vers le dissipateur thermique à ailettes à haute densité, ce qui augmente considérablement la zone de dissipation de la chaleur et élimine rapidement la chaleur du processeur.



Pour optimiser l'efficacité et le trajet du transfert de chaleur, le SIREN GD240E est équipé d'une pompe à eau ultra-rapide de 4000 tours/minute installée sur le radiateur pour réduire l'usure et le bruit sur le CPU causés par les vibrations de la pompe à eau. Ces caractéristiques permettent au système de fournir des performances de refroidissement 1,5 fois supérieures à celles des produits à refroidissement liquide typiques, tout en offrant la meilleure protection pour les processeurs Intel de nouvelle génération. Le SIREN GD240E est un système de refroidissement liquide tout-en-un avec une dissipation thermique de premier ordre et un style visuel grâce à l'élégante finition miroir du bloc d'eau et aux ventilateurs ARGB à grande vitesse qui prennent en charge tous les principaux logiciels d'éclairage de carte mère.







Le SSD portable M200 est doté d'une interface USB 3.2 Gen 2x2, qui offre une vitesse fulgurante de 2 000 Mo/s, soit quatre fois celle des SSD externes USB 3.2 Gen 1. Il dispose également de capacités OTG USB Type A et Type C et prend en charge un large éventail de plateformes, notamment les tablettes, les smartphones et les consoles PlayStation et Xbox. Avec un poids total de seulement 83 grammes et une capacité maximale de 8 To, le M200 Portable SSD est léger et portable, vous permettant d'accéder facilement à des vitesses de lecture rapides et à un stockage massif à tout moment.



Le refroidisseur liquide de CPU SIREN GD240E AIO ARGB mis à niveau offre une nouvelle option de refroidissement de CPU pour la dernière plate-forme Intel, et le SSD portable M200 haute vitesse offre deux interfaces de transmission différentes, de sorte que les consommateurs ayant des besoins de stockage de grande capacité peuvent acheter en toute confiance. Ces deux nouveaux produits seront disponibles dans le monde entier en décembre. Veuillez consulter le site officiel de TEAMGROUP pour obtenir les dernières nouvelles.



Disponibilité et Prix







Pour plus d'informations :



- SIREN GD240E : Cliquez ICI,

- M200 : Cliquez ICI.



