Les principales caractéristiques :



- Refroidisseur d'eau tout-en-un avec radiateur de 360 mm,

- Eclairage ARGB et trois ventilateurs stylés UNI FAN SL120,

- Haute performance grâce au radiateur en aluminium haute densité de 27 mm de profondeur,

- La pompe PWM à triple chambre assure un fonctionnement silencieux,

- Refroidisseur de CPU avec pompe intégrée et éclairage RVB à adressage numérique,

- Compatible avec de nombreux sockets Intel et AMD.















Lian Li GALAHAD 240 SL : Refroidisseur AiO puissant et élégant

L'unité de refroidissement à eau tout-en-un avec éclairage RVB numériquement adressable de Lian Li est équipée d'une pompe moderne à triple chambre et de ventilateurs haute performance. Cela garantit une performance de refroidissement optimale, un fonctionnement silencieux et une durée de vie accrue. Le GALAHAD 300 SL, extrêmement fonctionnel et robuste, est compatible avec de nombreux sockets Intel et AMD.



Le radiateur en aluminium de 27 mm d'épaisseur est doté d'ailettes disposées de manière dense ; de plus, les ventilateurs inclus sont conçus pour une pression statique élevée afin de garantir un refroidissement maximal. Le bloc CPU se compose d'une chambre pour la plaque de refroidissement, d'une chambre de connexion et d'une chambre de pompage. Cette conception à trois chambres assure non seulement un refroidissement efficace, mais prolonge également la durée de vie et évite les fuites si la pompe est endommagée.



Le liquide de refroidissement est dirigé sélectivement vers la plaque de refroidissement et ses fines ailettes avec une pression maximale, ce qui augmente la dissipation de la chaleur. La conception à trois chambres élimine également les turbulences à l'intérieur du refroidisseur et permet à la pompe de fonctionner à un faible niveau sonore de seulement 20 dB(A) à pleine vitesse.



Avec les ventilateurs 120 mm UNI FAN SL120 contrôlés par PWM, un fonctionnement silencieux et des performances élevées sont garantis. La série UNI FAN SL120 de Lian Li présente une conception intelligente et unique : les ventilateurs ont des contacts à broche et sont connectés avec un système d'enfichage simple. Il n'est plus nécessaire de connecter plusieurs ventilateurs individuellement, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter l'encombrement des câbles. Seuls deux câbles sont nécessaires pour connecter les ventilateurs à la carte mère.



Haute qualité et design chic



À l'image de ses performances impressionnantes, le GALAHAD 240 SL est également élégant et racé. Le radiateur en aluminium de haute qualité et le boîtier du bloc CPU, ainsi que les tubes de 400 mm de long gainés, donnent à cet AiO une apparence noble et robuste.



Le design est complété par un éclairage RVB intégré et adressable numériquement sur les ventilateurs et le boîtier de la pompe. Les LED DRGB sont connectées via 3 broches RGB (5VDG) et peuvent être contrôlées avec le contrôleur inclus ou synchronisées avec l'ensemble de la configuration via la carte mère et le logiciel L-Connect.



Le refroidisseur du CPU est rotatif et son orientation peut être adaptée dans quatre directions. En outre, le couvercle magnétique du refroidisseur peut être retiré, mettant en valeur le logo Lian Li et mettant davantage l'accent sur l'éclairage RVB en le rendant plus lumineux.



