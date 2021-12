Synology présente le routeur RT6600ax avec support UNII-4 5.9 GHz.



Quand il s'agit de routeurs, Synology n'est peut-être pas la première marque qui vient à l'esprit, mais la société a produit quelques routeurs intéressants, surtout lorsque vous prenez en compte son OS personnalisé, le Synology Router Manager, ou SRM pour faire court. La société a annoncé une nouvelle addition à sa petite famille de routeurs, qui devrait être lancée à un moment donné au cours du premier trimestre de l'année prochaine, qui apporte avec elle quelques fonctionnalités intéressantes.







Le RT6600ax, comme il est appelé, sera l'un des premiers routeurs à prendre en charge la bande WiFi UNII-4, également connue sous le nom de bande 5,9 GHz. Il s'agit d'une extension de la bande 802.11ax/WiFi 6 et elle n'est pas liée à la bande WiFi 6E qui utilise la bande 6 GHz. L'UNII-4 n'ajoute que quatre canaux WiFi de 20 MHz au total, mais l'essentiel est qu'il permet un troisième canal de 160 MHz de large, ce qui pourrait être pratique dans les endroits encombrés.







Pour l'instant, l'UNII-4 ne sera utilisable qu'aux États-Unis, mais il est probable que d'autres pays envisagent d'ouvrir les fréquences supplémentaires à l'utilisation du WiFi. Cela dit, il est peu probable que l'Europe et le Japon l'autorisent, car aucune de ces régions ne supporte la bande de fréquences UNII-3.







Synology n'a pas fourni de détails sur le partenaire matériel, mais compte tenu de ses produits WiFi passés ont tous été basés sur du matériel Qualcomm, nous sommes susceptibles de voir une continuation de ce partenariat avec le RT6600ax. Ce que nous savons, c'est qu'il y aura un support 4x4:4 sur la bande 5 GHz, mais compte tenu des six antennes, la bande 2,4 GHz pourrait être seulement 2x2:2, à moins que certaines des antennes sont du type double bande.



Malheureusement, il semble que Synology a été un peu moins cher et n'a ajouté qu'un seul port 2,5 Gbps, bien qu'il puisse au moins être utilisé comme un port LAN ou WAN. Le RT6600ax possède également trois ports LAN Gigabit, un port WAN Gigabit et ce qui semble être un port USB 3.0.



Voici une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour aller de pair avec le RT6600ax, Synology lancera également la version 1.3 de SRM en 2022, qui est censé ajouter une foule de nouvelles fonctionnalités telles que VPN Plus, qui permet de bloquer l'accès à certains appareils sur le réseau des utilisateurs connectés via VPN. Enfin, Synology ajoutera également la prise en charge des VLAN à SRM et un support SSID plus avancé, des analyses réseau améliorées et une nouvelle application mobile. Synology devrait également publier SRM 1.3 pour ses modèles actuels, bien qu'aucun calendrier pour cela n'ait été fourni.



TECHPOWERUP