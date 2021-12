Le nombre de cœurs CUDA du NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB rivalise avec le RTX 2060 SUPER.

Le nombre de cœurs CUDA du NVIDIA GeForce RTX 2060 12 Go rivalise avec le RTX 2060 SUPER.



Le lancement surprise par NVIDIA de la carte graphique GeForce RTX 2060 de 12 Go pourrait faire bouger les choses dans le segment des cartes graphiques grand public 1080p. Apparemment, cette carte ne se contente pas de doubler la quantité de mémoire. Les spécifications publiées par NVIDIA indiquent que la carte comporte 2 176 cœurs CUDA, contre 1 920 sur la RTX 2060 originale (6 Go). 2 176 est le même nombre de cœurs CUDA que celui dont était dotée la RTX 2060 SUPER. Ce qui distingue les deux cartes, c'est la configuration de la mémoire.







Alors que la RTX 2060 utilisait au maximum le silicium "TU106", la RTX 2060 12 Go est probablement basée sur le plus grand "TU104", afin d'atteindre son nombre de cœurs CUDA. La RTX 2060 SUPER dispose de 8 Go de mémoire sur un bus mémoire de 256 bits de large, cependant, la RTX 2060 12 Go exploite un bus plus étroit de 192 bits de large, désactivant 1/4 de la largeur du bus du "TU104".



Le débit de données de la mémoire sur les deux UGS est le même - 14 Gbps. La segmentation entre les deux dans le domaine des vitesses d'horloge du GPU semble négligeable. La RTX 2060 originale tourne à 1680 MHz, tandis que la nouvelle RTX 2060 12 Go tourne à 1650 MHz. La puissance typique de la carte est portée à 185 W, contre 160 W pour la RTX 2060 originale et 175 W pour la RTX 2060 SUPER.







NVIDIA a mis à jour son site web pour retirer la partie "Founders Edition" de sa page de spécifications (3ᵉ capture d'écran ci-dessous). Nous avons confirmé avec NVIDIA qu'il n'y aura pas de RTX 2060 12 Go Founders Edition, mais seulement des conceptions personnalisées par leurs différents partenaires de cartes.







NVIDIA demande à ses partenaires de cartes d'extension de proposer plusieurs produits personnalisés basés sur le nouveau SKU, qui devraient occuper des prix inférieurs à ceux de la RTX 3060 "Ampere". Cela pourrait être une réponse à la Radeon RX 6600 (non-XT) d'AMD, qui bat la RTX 2060 SUPER de 3% et la RTX 2060 originale de 13%, à 1080p, dans nos tests. Technologiquement, l'ancienne architecture "Turing" ne se retrouvera pas obsolète sur le marché actuel, puisqu'elle conserve une compatibilité totale avec DirectX 12 Ultimate.



VIDEOCARDZ