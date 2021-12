Seagate augmente ses livraisons de disques durs de 20 To pour répondre à la croissance massive des données.



Les données sont le moteur des technologies les plus innovantes et des percées commerciales d'aujourd'hui. L'optimisation de la valeur des données d'une entreprise dépend de la capacité à stocker, accéder et activer autant de données que possible. Aujourd'hui, Seagate Technology Holdings plc, leader mondial des solutions d'infrastructure de stockage de données de masse, a lancé les nouveaux disques durs (HDD) Exos X20 20 To et IronWolf Pro 20 To basés sur l'enregistrement magnétique conventionnel (CMR), augmentant ainsi les capacités de stockage de données de masse.







Le disque dur d'entreprise Exos X20 de Seagate est conçu pour une capacité de stockage maximale et une efficacité maximale en matière d'espace rack. Conçu pour le stockage en nuage, l'Exos X20 de 20 To offre des performances adaptées aux centres de données hyperscalaires et aux applications à déploiement massif. Avec une faible latence de 4,16 ms et des temps de réponse reproductibles, l'Exos X20 offre une mise en cache améliorée dont les performances sont jusqu'à trois fois supérieures à celles des solutions qui utilisent uniquement la mise en cache en lecture ou en écriture. L'Exos X20 offre également un débit soutenu (SDR) plus élevé, jusqu'à 285 Mo/s.







Grâce à la technologie Seagate Secure et à un MTBF de 2,5 millions d'heures, les entreprises comptent sur l'Exos X20 pour améliorer l'efficacité de leurs données et de leurs opérations, ainsi que pour atteindre les plus hautes densités de stockage dans la sphère des données.







Le disque dur Exos X20 peut être associé au système de stockage intelligent Exos CORVAULT de Seagate, annoncé récemment, pour offrir une densité de données maximale dans un espace réduit. Construit sur le châssis 4U de Seagate, qui peut accueillir 106 disques d'entreprise Exos dans seulement 18 cm d'espace rack, CORVAULT offre plus de 2,12 Po de performances au niveau SAN, grâce à l'architecture de stockage révolutionnaire de Seagate.



Solutions fiables et de grande capacité pour les petites et moyennes entreprises (PME)



Le nouveau disque dur IronWolf Pro 20 To de Seagate est doté de la technologie AgileArray optimisée pour le stockage en réseau (NAS) afin d'offrir une fiabilité et une compatibilité RAID exceptionnelles pour les charges de travail NAS les plus lourdes dont les PME peuvent avoir besoin. Conçu avec des capteurs de vibrations rotatives (VR) intégrés, IronWolf Pro 20 To offre une atténuation des vibrations rotatives afin de fournir des performances fiables pour les systèmes NAS avec peu de décalage ou de temps d'arrêt.



Conçu spécialement pour les charges de travail importantes des utilisateurs, le nouvel IronWolf Pro 20 To offre une grande fiabilité avec des limites de charge de travail de 300 To/an, une nécessité pour les serveurs NAS d'aujourd'hui. Il offre également des taux de transfert soutenus de 285 Mo/s, ce qui donne aux utilisateurs la possibilité de collaborer en partageant des fichiers, en effectuant des sauvegardes et en s'attaquant à de lourdes charges de travail dans des environnements NAS multi-utilisateurs.



Le nouveau disque est équipé du système IronWolf Health Management pour un accès et un contrôle faciles de la santé du disque, ainsi que d'une garantie limitée de cinq ans sur le produit et de trois ans de services de récupération de données Rescue pour une plus grande tranquillité d'esprit.



Disponibilité et Prix



L'Exos X20 20 To sera disponible ce mois-ci au prix catalogue de 669.99 Dollars et l'IronWolf Pro 20 To au prix de 649.99 Dollars. CORVAULT est disponible dans le monde entier auprès des distributeurs Seagate qualifiés.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP