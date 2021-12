MSI présente le meilleur du gaming PC pour Noël 2021

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et c’est le moment ou jamais de faire ses derniers cadeaux de noël, pour ses amis, sa famille ou juste pour se faire plaisir !



Si vous souhaitez combler un joueur avec du matériel de pointe, MSI est là pour vous aider à faire le bon choix. Avec ce guide d’achat de Noël dédié à l’univers du PC gaming, vous êtes assurés de trouver LE cadeau qui fera mouche ! Et pour fêter Noël, toutes les références mentionnées ici sont éligibles à des offres exclusives pour se faire plaisir sur Steam.



DES ÉCRANS DE COMPÉTITION POUR LE PC ET LES CONSOLES

Parce qu’un PC ou une console n’est rien sans un moniteur de qualité, MSI propose en cette fin d’année une sélection d’écrans gaming spécialement conçus pour tirer le meilleur de votre hardware.



La PS5 ne prenant en charge que les résolutions Full HD et 4K, tous les écrans de cette sélection bénéficient ainsi du MSI Console Mode. Cette technologie exclusive permet aux écrans MSI 1440p d’être reconnus comme une source 4K et ainsi de profiter d’un signal 4K redimensionné, plutôt qu’un signal 1080p artificiellement agrandi, pour un meilleur rendu visuel.



1. Couleurs éclatantes et dalle ultra réactive : MSI Optix MAG274QRF-QD

L’Optix MAG274QRF-QD s’illustre grâce à son traitement Quantum Dot offrant une palette de couleurs rarement vue sur un moniteur gaming. Avec sa dalle Rapid IPS Quad HD, et son pied ajustable dans toutes les directions, il possède une versatilité lui permettant de trouver sa place dans n’importe quel bureau de joueur ou créateur exigeant.

Enfin, avec son temps de réponse d’1ms, son taux de rafraichissement de 165Hz et la technologie Console Mode associée, ce moniteur vous garantit une expérience QHD ultra-fluide sur PC et console.



2. Immersion totale et performances sans compromis : MSI MPG ARTYMIS 323CQR

La large dalle incurvée de 32’’ de l’écran MSI MPG ARTYMIS 323CQR propose une courbure 1000R qui n’est autre que celle s’adaptant le mieux à la courbure naturelle de l’œil et ainsi à votre champ de vision. Toutes les parties de l’écran sont à distance équivalente des yeux, ce qui réduit considérablement la fatigue oculaire pendant les sessions de jeux les plus longues.

Le MPG ARTYMIS 323CQR offre également une résolution de 1440p (WQHD), la certification DisplayHDR 400 ainsi que des caractéristiques gaming (165Hz – 1ms). Toutes ces fonctionnalités jouent un grand rôle dans le rendu sans compromis des impressionnants mondes virtuels de vos jeux.



3. Incurvé, QHD et fonctionnalités compétitives au prix contenu : MSI Optix MAG272CQR

Plus accessible que les deux moniteurs précédents, tout en proposant une dalle VA Quad HD incurvée, des caractéristiques axées compétition, et une belle ergonomie grâce à son pied ajustable et son OSD contrôlable au joystick arrière, l’Optix MAG 272CQR est aussi à l’aise en bureautique que dans les jeux.

Profitant d'une riche connectique (dont un port USB Type C) et d'une calibration d’usine précise, il saura compléter votre setup sans vider votre portefeuille.



DES PC GAMING AU FORMAT COMPACT ET AUX PERFORMANCES XXL

Rien de tel qu’un équipement prêt-à-brancher pour pouvoir se mettre à jouer dès le déballage du paquet. Si les consoles le permettent, les PC de MSI sont également conçus pour offrir cette solution clef en main offrant les performances dignes des plus gros PC tout en apportant la simplicité d’utilisation d’une console.



1. MSI MPG Trident AS, un concentré de puissance dans un châssis de console

Car puissance ne rime pas forcément avec grosse machine, MSI parle aux habitués de la console avec son Trident AS. Avec son châssis de moins de 10L, ce PC rivalise avec la taille des consoles next-gen, tout en offrant des performances allant bien au delà de la capacités de celles-ci.

Avec une configuration proposant un i7-11700F, une RTX 3070 Ventus 8Go, 16Go de RAM et un SSD de 512Go, le Trident AS vous permet de bénéficier d’une expérience gaming 4K sur tous les jeux récents grâce au DLSS de Nvidia, tout en ayant une marge d’évolutivité.



2. MSI MEG Aegis Ti 5 : le meilleur de la technologie dans un châssis futuriste

Pensé pour offrir une expérience inédite à ses utilisateurs, le Aegis TI 5 de MSI offre la configuration la plus puissante du marché, montée dans un châssis conçu pour être à la fois design, compact et intelligent.

Embarquant un i9-11900K ainsi qu’une RTX 3090 et 128 Go de RAM, son système de refroidissement exclusif Silent Storm Cooling 4 répartit les différents composants en chambres pour optimiser le flux d’air tandis que la molette présente à l’avant s’équipe d’un écran LCD offrant informations sur le fonctionnement du système et options de personnalisation. Enfin, il possède une connectique ultra-complète, alliant USB Type C, Thunderbolt 3 ainsi qu’un Dual port LAN 2,5G + 1G, pour être toujours aux avant-postes.



DES COMPOSANTS DE CHOIX POUR DES MONTAGES PC OPTIMISÉS

Véritable ADN de MSI, les composants PC sont également à l’honneur en cette fin d’année, avec une sélection d’incontournables pour monter des configurations fiables, durables et performantes. A l’occasion de Noël, toutes les références présentées dans ce guide sont éligibles à une offre de remboursement.



Cartes mères MSI Z690 : l’expertise de MSI au service de la 12ème génération d’Intel

Cœur du système, la carte mère doit être capable de prendre en charge le processeur durablement, tout en offrant les options de connectivité et fonctionnalités nécessaires pour pouvoir profiter du plein potentiel de son PC. Le chipset Z690 permet entre autres l’accès à la DDR5, ainsi qu’à la nouvelle norme PCIe Gen 5.



MSI MPG Z690 CARBON WIFI

Fleuron de la gamme MPG destiné à la performance, le modèle CARBON WIFI se pare de VRM dimensionnés pour encaisser l’overclocking des processeurs Intel les plus haut de gamme. Pour garder tout le système au frais, l’accent a été mis sur le refroidissement, avec des dissipateurs élargis ainsi que des dissipateurs M.2 Shield Frozr sur les 5 ports présents sur la carte. Le design n’est pas en reste, avec un PCB renforcé et un éclairage RGB élégant piloté par Mystic Light.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI

La série Best-seller TOMAHAWK revient sur cette nouvelle génération de cartes, pour apporter le maximum de nouvelles fonctionnalités avec un rapport qualité-prix optimal. Avec 4 emplacements M.2, tous équipés d’un Shield Frozr, un port PCIe Gen 5 x16 renforcé, un circuit Audio Boost 5 et une connectique pléthorique, la Z690 Tomahawk WIFI est le modèle idéal pour une configuration milieu de gamme orientée gaming.

Kit AIO Watercooling MSI MEG Coreliquid S360 : pour refroidir son processeur avec style

Parce que la durée de vie d’un processeur est garantie par son refroidissement, MSI a conçu sa série S de kits AIO tout spécialement pour cette nouvelle génération Intel. Réajusté pour coller au nouveau format des processeurs et optimiser la dissipation de chaleur, le waterblock de ce nouveau refroidisseur est surmonté d’un magnifique écran LCD 2,4’’ IPS capable de diffuser des informations utiles sur le système mais également des Gifs et vidéos personnalisées.

Boitier ATX MSI MPG VELOX 100R : un flux d’air optimisé pour un PC bien au frais

Dévoilé cette année, le boitier MPG VELOX 100R est la nouvelle référence de MSI conçue pour obtenir le meilleur flux d’air possible. Avec 3 ventilateurs intégrés en façade et un à l’arrière, combinés à des grilles d’aération à l’avant et sur le côté, ainsi que 2 emplacements ventilateurs supplémentaires, il offre de très bonnes performances de refroidissement même sur les plus grosses configurations. Côté design, il ravira les amateurs de PC ouverts grâce à sa porte latérale en verre trempé laissant entrevoir un rétroéclairage RGB contrôlable avec l’ensemble du système via Mystic Light.

Alimentation modulaire 850w MSI MPG A850GF : la fiabilité du système avant tout

Essentielle à la durabilité du PC, l’alimentation se doit de restituer le courant avec précision pour assurer le bon fonctionnement des composants au cours des longues sessions de jeu. Le bloc d’alimentation MPG A850GF de MSI se dote de condensateurs japonais parmi les meilleurs du marché pour obtenir une certification 80+ Gold garantissant son efficacité. Elle est livrée avec une panoplie de câbles à même de contenter les configurations les plus exigeantes.



Cette alimentation est également disponible en version 650 et 750 Watts, toujours en modulaire et en 80+ Gold.

Que ce soit un nouvel écran, un PC prémonté ou le meilleur des composants gaming, MSI a tout ce qu’il vous faut pour placer noël sous le signe du Gaming !