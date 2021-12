GALAX lance le moniteur de jeu Vivance-01.



Cette année, GALAX a élargi sa gamme de produits pour inclure des périphériques de jeu, des étuis de jeu et des chaises de jeu. GALAX entre maintenant sur le marché des moniteurs de jeu avec le moniteur GALAX Vivance-01. Il s'agit d'un moniteur de jeu de 27 pouces avec un design sans bordure et un panneau d'affichage LED IPS avec un taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz, un temps de réponse MPRT de 1 ms et une résolution native de 2560 x 1440.







Le moniteur de jeu GALAX Vivance-01 prend également en charge les technologies Adaptive-Sync, notamment AMD FreeSync et NVIDIA G-SYNC, pour des images de jeu fluides, sans bégaiement ni déchirement. Le moniteur de jeu offre également une superbe précision des couleurs, couvrant 95 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Il dispose également de grands angles de vision de 178° et d'une luminosité de pointe de 350 cd/m3. Le moniteur est également doté d'un rétroéclairage RVB à l'arrière pour une meilleure ambiance de jeu.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



GALAX Vivance-01 Caractéristiques :



Des couleurs superbes



Ce moniteur de jeu offre une couverture exceptionnelle de couleurs à large gamme avec 95% DCI-P3 et 99% sRGB. Il dispose également d'une profondeur de couleur de 10 bits et d'un support HDR.



Visuels fluides pour les jeux



La dalle LED IPS de 27 pouces du Vivance-01 offre une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms. En outre, ce moniteur de jeu prend également en charge la technologie Adaptive-Sync.



Une connectivité riche



Le Vivance-01 est doté de deux ports HDMI 2.0 et de deux ports DisplayPorts. Il dispose également d'un port de sortie audio HD pour les barres de son et les enceintes de jeu.



GALAX n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le moniteur de jeu Vivance-01, rendez-vous sur GALAX.com.



VORTEZ