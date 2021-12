Palit présente les cartes graphiques de la série ColorPOP.



Palit présente sa toute première carte graphique à changement de couleur qui illumine de nouveaux coloris - la série Palit ColorPOP. En commençant par un modèle RTX 3060 Ti, la Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP présente des peintures métalliques vibrantes dont la couleur change selon les angles de vue et varie selon les conditions d'éclairage présentes. Avec une conception optimisée, la carte ne se contente pas de rester robuste en termes de performances, mais apporte plus de plaisir et d'excitation à votre expérience de jeu.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La série Palit ColorPOP apporte plus de choix de couleurs aux passionnés de PC pour montrer leur personnalité inventive et sortir de l'ordinaire. Avec des peintures sur mesure, la Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP affiche une coloration métallique brillante "cosmic latte", s'adaptant à la plupart des boîtiers de PC. Étonnamment, la magie opère lorsque les angles de vue et les conditions d'éclairage varient.







Le ton cosmique mystique passe continuellement d'une couleur à l'autre : le vert caméléon, le bleu électrique et l'ultraviolet, créant un éclat aux teintes brillantes. L'effet unique de changement de couleur apporte aux utilisateurs des surprises imprévisibles à chaque fois qu'ils jouent.



Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP Spécifications rapides :



- Quantité de mémoire : 8 GO,

- Interface mémoire : 256 bits,

- Type de DRAM : GDDR6,

- Fréquence graphique : 1410 MHz,

- Fréquence Boost : 1665 MHz,

- Fréquence mémoire : 14 Gbps,

- Cœurs CUDA : 4864,

- Bande passante mémoire (Go/sec) : 448,

- Prise en charge des bus : PCI-E 4.0,

- Hauteur : 2,7 emplacements,

- Taille de la carte : 294 x 112 x 60 mm,

- Puissance de la carte graphique : 220W,

- Puissance minimale recommandée pour le système : 650W,

- Connecteurs d'alimentation : 2x 8-pin PCIe power.



Palit n'a pas mentionné de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus sur la carte graphique Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP, rendez-vous sur Palit.com.



