Une carte mère Mini-ITX basée sur le chipset Intel Z690 et équipée d'un contrôleur Realtek "Dragon RTL8125BG" 2.5 gigabit LAN ainsi que de la fonctionnalité LAN sans fil Wi-Fi 6E. Le socket LGA1700 d'Intel est utilisé pour tous les processeurs Intel Core de 12e génération actuels.



















Utilisant une conception à 8 phases, le circuit d'alimentation est composé d'un DrMOS 50A, d'une self d'alimentation de qualité supérieure et d'un condensateur noir Nichicon 12K. Il utilise également huit couches de cartes de circuits imprimés (PCB) de haute qualité pour assurer un traçage des signaux et une alimentation cohérents.



Les principales spécifications comprennent un emplacement mémoire DDR4-5000 + x2 (avec une capacité maximale de 64 Go), un emplacement de stockage SATA3.0 (6Gbps) x4, un stockage Hyper M.2 x 2, et un emplacement M.2 avec un dissipateur thermique dédié appelé "M.2 ARMOR". Il est fourni avec. Outre les emplacements d'extension standard, on trouve un emplacement M.2 vertical (avec carte sans fil insérée) et un emplacement PCI-Express 5.0 (x16).



En outre, le port USB3.2 Gen.2 x 2 Type-C dispose de deux ports, un à l'avant et un à l'arrière, et offre une bande passante de 20 Gbps. En outre, il est équipé d'un réseau local de 2,5 gigabits ainsi que d'un réseau local sans fil Wi-Fi 6E, ainsi que d'un réseau local gigabits alimenté par un processeur Intel, et la puce audio est une Realtek AL897. Il est également compatible avec Nahimic Audio.



