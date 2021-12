EK lance les packs de fiches G1/4 pouces.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, lance un nouveau jeu de 10 bouchons de couple EK-Quantum. Ce lot de 10 est accompagné d'autant de couvercles spéciaux en ABS noir en forme de logo EK. EK a développé de toutes nouvelles housses qui recouvrent les EK-Quantum Torque Plugs. Ils sont vendus par paquet de 10, à la fois pour les bouchons et les couvercles. Idéal lorsque vous ne voulez pas que les fiches G1/4" soient visibles.







Ces couvercles ont la forme du logo EK, offrent un look élégant et sont faciles à aligner dans n'importe quelle direction pour que le logo EK apparaisse dans la bonne orientation. Les bouchons sont scellés par des joints toriques en caoutchouc de qualité. Les bouchons sont usinés par CNC en laiton nickelé, avec une tête de clé hexagonale pour une utilisation plus facile. Les couvercles sont fabriqués en plastique ABS noir.







Disponibilité et prix



L'EK-Quantum Torque Plug w/Cover 10-pack est produit en Slovénie, en Europe, et disponible à la commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs dédiés. Le prix est de : 14.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP