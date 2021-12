AMD prépare des processeurs 7 nm "Renoir X" sans graphique intégré et "Vermeer S".



AMD se retrouve apparemment avec un peu de silicium "Renoir" de 7 nm non digéré, qu'il prévoit de reconditionner en processeurs Socket AM4, rapporte VideoCardz, citant des sources sur les forums ChipHell. L'aspect le plus intéressant de cette fuite est que la variante de silicium, dont le nom de code est "Renoir X", est livré avec un iGPU désactivé. Il s'agit donc d'un cas où AMD a récolté suffisamment de puces "Renoir" avec des composants iGPU défectueux, pour les vendre comme processeurs de bureau.



On apprend également que ces puces ne comportent pas l'ensemble des 8 cœurs de CPU "Zen 2" présents sur le silicium, mais qu'AMD cherche plutôt à se tailler des SKU d'entrée de gamme, comme le Ryzen 3 ou l'Athlon. La société n'a pas de SKUs Athlon pour ordinateurs de bureau basés sur "Zen 2" ou plus, bien que traditionnellement la société a cherché à inclure une solution iGPU de base avec ses SKUs Athlon.







Dans des nouvelles connexes, la source rapporte qu'AMD va rafraîchir sa famille de processeurs de bureau Ryzen avec les nouveaux processeurs Ryzen "Vermeer S". Construits sur le boîtier Socket AM4 existant, ceux-ci utilisent les CCD "Zen 3" d'AMD qui disposent d'un cache vertical 3D (3DV Cache), tout comme les processeurs de serveur EPYC "Milan X" récemment annoncés. AMD affirme que la technologie 3DV Cache permet une augmentation significative des performances, comparable à une mise à jour générationnelle.



Ces processeurs pourraient être la première réponse de la société aux Intel Core "Alder Lake", bien qu'étant basés sur l'ancienne plateforme AM4, ils ne pourraient être équipés que de DDR4 et de PCIe Gen 4. Tout comme la série Ryzen 3000XT, ces processeurs semblent être une gamme de produits provisoires, AMD visant la fin du deuxième trimestre et le début du troisième trimestre pour la prochaine génération de processeurs " Raphael " Socket AM5 basés sur l'architecture " Zen 4 ", avec DDR5 et PCIe Gen 5.



VIDEOCARDZ