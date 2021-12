SilentiumPC annonce le ventilateur Fluctus 120 PWM ARGB.



SilentiumPC, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, de blocs d'alimentation et de boîtiers de PC, présente le dernier ajout à sa gamme de ventilateurs en introduisant le ventilateur Fluctus 120 PWM ARGB. Ce nouveau ventilateur axial a été développé en collaboration avec Synergy Cooling et est capable de fournir une pression statique élevée, un flux d'air de première classe et une excellente acoustique. En outre, il offre des performances exceptionnelles sur les radiateurs à eau denses et dans les boîtiers de PC équipés de filtres à poussière. Grâce à son nouveau roulement dynamique à fluide (FDB), d'une durée de vie de 100 000 h MTBF, le ventilateur bénéficie d'une garantie fabricant de 6 ans.



















Le SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB peut être connecté à un seul connecteur ARGB, et peut également être synchronisé avec de nombreux autres produits SilentiumPC : par exemple les bandes de LED Aurora Stripes ARGB, les ventilateurs ARGB (par exemple Stella HP ou Corona HP ARGB), ainsi que les boîtiers Astrum, Armis, Regnum, Signum et Ventum (avec compatibilité ARGB). Le système de rétroéclairage peut également être synchronisé avec les cartes mères compatibles équipées d'un connecteur ARGB à 3 broches.



Performances de refroidissement améliorées



Le SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB est équipé d'un rotor unique à 9 pales aux bords dentelés. Il fournit les quantités élevées de pression statique nécessaires pour créer un bon flux d'air lorsqu'il est associé aux radiateurs denses des systèmes de refroidissement à eau tout-en-un. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une réduction des températures de 1 à 3 °C par rapport aux autres ventilateurs couramment associés aux refroidisseurs de liquide AIO, en plus de niveaux sonores réduits. Une large plage de régulation de la vitesse de 300 à 1 800 tr/min permet au Fluctus 120 PWM ARGB d'être utilisé aussi bien avec des radiateurs plus grands (480 mm, 360 mm) qu'avec des radiateurs plus petits (240 mm, 120 mm), qui nécessitent généralement des vitesses de ventilation plus élevées.



Le Fluctus 120 PWM ARGB peut également générer des niveaux élevés de flux d'air dans des applications moins restreintes, par exemple dans des cas avec des filtres à poussière denses. Par rapport à d'autres solutions populaires sur le marché, le remplacement des ventilateurs d'admission par le Fluctus 120 PWM ARGB peut réduire les températures de la carte vidéo et du CPU de 1 à 4 °C, tout en réduisant les niveaux de bruit jusqu'à la moitié de ce qu'ils étaient auparavant.



Optimisation psycho-acoustique



Les ventilateurs Fluctus 120 PWM ARGB offrent d'excellentes performances acoustiques grâce aux améliorations techniques développées par Synergy Cooling. Les bords d'attaque dentelés des pales du ventilateur réduisent le bruit tonal proéminent, qui est facilement discernable dans les arrière-plans acoustiques. Cette caractéristique est au cœur de l'optimisation psychoacoustique de Synergy Cooling, en attente de brevet et rend le Fluctus 120 PWM ARGB encore plus agréable à l'oreille humaine que ne le laissent supposer les mesures standard du niveau sonore. Les amortisseurs de vibrations tous axes intégrés au châssis du ventilateur réduisent le risque de vibrations dans les éléments adjacents sans sacrifier la compatibilité avec les placements de ventilateurs standard de 120 mm.



Versatilité



La vitesse des ventilateurs Fluctus 120 PWM ARGB peut être contrôlée par un signal PWM dans une large gamme de 300 à 1 800 tr/min, ce qui les rend adaptés à divers scénarios. Les ventilateurs de boîtier, les radiateurs à eau et les refroidisseurs à air nécessitent tous des vitesses de ventilation différentes pour atteindre cet équilibre sublime entre les performances et les niveaux de bruit perçus, et le Fluctus 120 PWM ARGB y parvient.



Les passionnés peuvent même créer des systèmes de refroidissement semi-passifs personnalisés grâce à la fonction d'arrêt du ventilateur : Le Fluctus 120 PWM ARGB s'arrête automatiquement lorsque les signaux PWM tombent en dessous de 5 % du rapport cyclique et redémarre automatiquement lorsqu'il dépasse 10 %. Le ventilateur est équipé d'un câble d'alimentation à 4 broches avec un séparateur intégré, permettant aux utilisateurs de connecter un autre ventilateur à la même source d'alimentation et de contrôle de la vitesse. Une rallonge de câble de 40 cm incluse offre une grande souplesse d'installation, même dans les boîtiers volumineux.



Disponibilité et Prix



Le Fluctus 120 PWM ARGB est disponible dès aujourd'hui avec un prix de : 15.99 euros.



TECHPOWERUP