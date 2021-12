Les déchets électriques sont plus plus en plus courants de nos jours. Et dans ces déchets, le plus dangereux, ce sont les piles et les batteries comme dans les jouets, les ordinateurs et les téléphones portables, les ustensiles divers comme certains dans l'électroménager, les calculatrices, ...

Outre le fait que ce soit un enjeu tant écologique et social, il faut connaître les risques de jeter ce genre de stockage d'énergie n'importe où, sans passer dans des centres de recyclage spécifiques.

Notre confrère France 24 explique tout ceci dans une vidéo très explicite :

Ce sont de vieux rasoirs électriques, des batteries d'ordinateurs ou d'aspirateurs que l'on jette sans se soucier de leur destination. Mais ces objets contiennent en fait des batteries au lithium-ion qui prennent feu quand on les écrase. Elles peuvent provoquer de grands incendies dans les déchetteries qui recyclent le métal. C'est un enjeu à la fois écologique et social.

