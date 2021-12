Mais c’est quoi le Chip Binning ?

Que ce soit chez Intel ou encore AMD, toutes les puces ne se valent pas. En fait, et au cours de la fabrications des wafers, ces galettes de silicium gravées regorgent plus ou moins d'impuretés qui vont impacter sur la qualité des puces et ou sur le nombre de coeurs disponibles pour obtenir une puce. De ce fait, différents types de processeurs, et donc de références, peuvent sortir d'une même production de wafers. La méthose utilisée pour trier ces puces est appelée le Chip Binning. Mais au-delà de ceci, comment cela se passe-t-il réellement ?

Notre confrère Overclocking.com propose de vous expliquer tout ceci au travers d'un article bien expliqué :

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, un même processeur peut avoir des résultats différents en fonction de la série dont il provient. Pour avoir un début d’explication, il faut revenir à la de fabrication des puces. Malheureusement, ni la technologie ni les matériaux utilisés ne sont parfaits à 100%. Il y aura toujours des résidus à l’échelle nanométrique, soit à l’intérieur de l’usine, soit au plus profond du silicium brut et des métaux utilisés. Peu importe leurs efforts, les fabricants ne peuvent pas rendre une copie parfaite et uniforme pour chacun des exemplaires qui sortent de leurs lignes de production.

Lire la suite...