Bienvenue à un nouvel article de comparaison de cartes graphiques dans une série que nous appelons TPU50. Dans chacun de ces articles, nous comparons deux cartes graphiques d'un segment de marché comparable sur une énorme sélection de 50 jeux, chacun couvrant les trois résolutions les plus populaires pour un total de 600 tests de référence. Pour cet article, nous opposons la GeForce RTX 3070 Ti de NVIDIA à la Radeon RX 6800 d'AMD.







La RTX 3070 Ti et la RX 6800 représentent toutes deux un segment de marché "aspirationnel" qui, dans des circonstances normales, aurait été autour de 600 $. Un prix plus réaliste pour ces cartes à l'heure actuelle est de 1200 $ pour la RTX 3070 Ti et de 1500 $ pour la RX 6800. La RTX 3070 Ti n'a peut-être vu le jour qu'à cause de la RX 6800. La toute nouvelle série de cartes graphiques Radeon RX 6000 d'AMD, qui est basée sur l'architecture graphique RDNA2 à 7 nanomètres, a propulsé l'entreprise dans le segment de marché haut de gamme pour la première fois en huit ans. Les Radeon RX 6800 XT, RX 6800, et RX 6900 XT mènent le haut de gamme et sont très compétitives avec les offres de NVIDIA.



La Radeon RX 6800 XT a fini par croiser le fer avec la GeForce RTX 3080, qui était la tête d'affiche de l'architecture Ampère de NVIDIA, tandis que la RX 6800 non-XT était nettement plus rapide que la RTX 3070 pour un prix légèrement supérieur. Cela a incité NVIDIA à apporter un certain nombre de changements à la gamme, notamment en introduisant la RTX 3070 Ti pour mieux concurrencer la RX 6800, et la RTX 3080 Ti pour combler l'énorme écart de performance qui existait entre la RTX 3080 et la RTX 3090.







La RX 6800 est basé sur le même silicium "Navi 21" que le RX 6900 XT, mais il est considérablement réduit : 60 des 80 unités de calcul sont activées, ce qui correspond à 3 840 processeurs de flux. L'as dans sa manche est le sous-système de mémoire, qui est exactement le même que celui du RX 6900 XT. Vous disposez de 16 Go de mémoire GDDR6 à un débit de 16 Gbps sur un bus mémoire de 256 bits de large, protégé par la mémoire Infinity Cache de 128 Mo physiquement présente sur le silicium de 7 nanomètres, fabriqué par le TSMC.



La RTX 3070 Ti, quant à elle, exploite au maximum le deuxième plus grand silicium GeForce Ampère disponible, le GA104, en activant les 48 multiprocesseurs de streaming disponibles sur la puce. La RTX 3070 n'en avait que 46. NVIDIA a également renforcé le sous-système de mémoire en dotant la carte de 8 Go de mémoire GDDR6X à 19 Gbps, ce qui a entraîné une augmentation massive de 35% de la bande passante de la mémoire. Le GPU GA104 est fabriqué sur un processus de 8 nanomètres chez Samsung.



Cet article devrait vous aider à prendre une décision beaucoup plus éclairée sur le choix de la carte à acheter, car nous testons les deux cartes sur une sélection de jeux beaucoup plus large que lors de nos tests du jour de lancement, et avec des pilotes beaucoup plus récents.



