NVIDIA GeForce 497.09 : RTXGI pour ICARUS, Halo Infinite, RTX 2060 12 Go...

Ça y est, le pilote GeForce Game Ready que nous attendions pour la fin novembre, voire le début du mois de décembre a finalement effectivement été publié aujourd'hui quinze jours après la version 496.76 sans oublier les hotfixes 496.84 et 496.98 sortis entre temps.







Cette nouvelle version est numérotée 497.09 et qualifiée de Game Ready par NVIDIA ce qui signifie qu'elle ajoute le support de nouveaux jeux. En l'occurrence il s'agit du jeu d'action-aventure Chorus, du jeu de tir à la première personne Halo Infinite ainsi que du jeu de survie ICARUS. Bref, plusieurs jeux très attendus par certains joueurs.



Un premier jeu supportant RTXGI



En ce qui concerne ICARUS plus précisément, outre sa prise en charge du DLSS, NVIDIA communique sur le fait qu'il s'agit du premier jeu compatible avec la fonctionnalité RTX Global Illumination (RTXGI) présentée cet été grâce à un plugin pour le moteur 3D Unreal Engine 4. Comme son nom l'indique, RTXGI est une solution d'illumination globale de la scène 3D basée sur la technologie de rendu des rayons lumineux Ray Tracing mais qui propose en plus un éclairage indirect des objets en calculant les nombreux rebonds que peuvent faire les rayons lumineux émis par le soleil ou réfléchis par la lune. Le réalisme serait donc encore supérieur au Ray Tracing que nous connaissons déjà.



Evidemment, le fonctionnement du RTX Global Illumination requiert l'utilisation du SDK du même nom par les développeurs de jeu. Tous les jeux basés sur l'API DirectX Raytracing (DXR) 1.0 ou Vulkan 1.2.170 sont susceptibles d'être patchés pour bénéficier de RTXGI suivant la bonne volonté de leur développeur. Du côté matériel, un GPU NVIDIA compatible Ray Tracing est bien sûr requis ce qui commence à la famille Pascal (GTX 10) même si bien sûr un GPU Turing (GTX 16/RTX 20) ou Ampere (RTX 30) doté de cœurs RT est bien sûr préférable pour l'exploiter au mieux.



Le studio RocketWerkz qui développe ICARUS précise que l'implémentation de la technologie RTXGI dans le jeu a été particulièrement travaillée pour que l'éclairage soit mis à jour en temps réel dans le volume autour du point de vue du joueur lorsque le personnage se déplace dans le monde ICARUS. Le studio appelle cela l'Infinite Scrolling Volumes ce qui permettrait de limiter fortement la consommation de mémoire et d'améliorer les performances des rebonds RTXGI.



Nouveaux profils OPS



Plusieurs autres titres tirent partie de ces drivers GeForce 497.09 grâce à l'ajout d'un profil Optimal Playable Settings (OPS) qui permet d'appliquer en un clic les meilleurs réglages 3D pour chaque jeu.



- Farming Simulator 22,

- Halo Infinite,

- Inscryption,

- Ruined King : A League of Legends Story,

- Crab Game.



Nouveaux moniteurs G-SYNC Compatible



Comme chaque pilote GeForce Game Ready, cette version 497.09 certifie de nouveaux moniteurs Adaptative-Sync (FreeSync) pour la technologie G-SYNC.



- ASUS ROG Strix XG27UQR,

- Dell G2722HS,

- Dell G2422HS,

- Dell G3223D,

- LG 32PG750,

- MSI Optix G273.



Support de l'édition 12 Go du GPU GeForce RTX 2060



Le GPU GeForce RTX 2060, sorti en janvier 2019, est associé à 6 Go de mémoire GDDR6 sur 192 bit mais depuis quelques jours une rumeur évoque la sortie possible de cartes graphiques GeForce RTX 2060 qui seraient désormais équipées de 12 Go de mémoire toujours du même type. Cette nouvelle carte irait donc au-delà de ce que propose la RTX 2060 SUPER (8 Go) même si cette dernière dispose d'une largeur de bus supérieure (256 bit).



Ces nouvelles cartes GeForce RTX 2060 12 Go sont maintenant supportées par ces drivers GeForce 497.09. Si vous achetez l'une de ces cartes, vous devrez donc obligatoirement installer une version récente des drivers (497.xx ou supérieur).



À noter que ces cartes graphiques GeForce RTX 2060 12 Go ont un identifiant matériel du type PCIVEN_10DE&DEV_1F03. Si votre carte RTX 2060 a un identifiant différent (DEV_1E89, DEV_1F08...) c'est donc qu'elle ne dispose que de 6 Go de mémoire.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 497.09 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Quelques Trailers :



- CHORUS 101 : Cliquez ICI,

- ICARUS - RTX GLOBAL ILLUMINATION et NVIDIA DLSS : Cliquez ICI.



